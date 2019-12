RevyFlex™ najnowsze rozwiązanie fungicydowe

5 listopada 2019 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się konferencja „BASF dla planety”. Wydarzenie zorganizowano pod patronatem Global Compact Network Poland i UNEP GRID Warszawa, wieloletnich partnerów BASF Polska w działaniach na rzecz realizacji celów zrownoważonego rozwoju. Było ono jednocześnie dobrym momentem do podsumowania mijającego sezonu przez dział BASF Agricultural Solutions w Polsce. Konferencję prasową poprowadziła Monika Glen – Menedżer ds. Komunikacji i Serwisów Marketingowych.

BASF z producenta środków ochrony roślin stał się dostawcą rozwiązań dla rolnictwa – obok oferty fungicydów, herbicydów czy insektycydów, posiada w swoim portofolio także materiał siewny oraz narzędzia cyfrowe. Cele strategiczne BASF Agricultural Solutions na najbliższe 10 lat obejmują m. in.: zwiększenie sprzedaży o 50%, zwiększenie wkładu innowacji do 22 mld EUR oraz neutralność pod względem zużycia CO² – powiedział podczas konferencji Jacek Brol – Kierownik Działu Marketingu.

Podczas spotkania przedstawiono także największą innowację BASF, która pojawi się w sprzedaży w nadchodzącym sezonie, tj. produkt RevyFlex™.

RevyFlex™ – to najnowsze rozwiązanie fungicydowe przeznaczone do ochrony zbóż na pierwszy zabieg. Zawiera ono Revysol® – innowacyjną substancję czynną opracowaną przez BASF i jednocześnie pierwszy na rynku azol zawierający Izopropanol. Jak zapewnia firma BASF RevyFlex™ daje 100-krotnie mocniejsze wiązanie z patogenem, niezależność od pogody dzięki działaniu już od 5 stopni Celsjusza oraz lepsze zarządzanie czasem dzięki skutecznej ochronie, trwającej nawet do 50 dni.

Ciekawym i na pewno innowacyjnym rozwiązaniem jest technologia ecovio®, czyli biodegradowalne folie rolnicze, o których mówił Regionalny Doradca Agronomiczny, koordynator rolniczych zastosowań ecovio® – Maciej Wita. Po testach naukowych w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach oraz testach praktycznych w 5 gospodarstwach i na 6 uprawach warzywniczych w całym kraju, BASF udowodnił, że folia do ściółkowania ecovio® M to nie tylko eko-innowacja, ale i realne korzyści dla rolnika. „Ecovio® M, to już teraz gotowe rozwiązanie, dzięki któremu polski rolnik nie tylko dba o środowisko, nie generuje masowych odpadów zużytych folii rolniczych, ale i wpływa na wysokość plonu, zdrowotność roślin, a także lepsza gospodarkę wodą. I co najważniejsze, ta technologia zwyczajnie się opłaca” – podkreślał Maciej Wita.

Podczas spotkania Paweł Malinowski – ekspert ds. digitalu – mówił o serwisach dla rolników w obszarze xarvio™ Digital Farming Solutions, a w tym xarvio™ Field Manager. Jest to aplikacja internetowa dla ochrony roślin i wczesnego rozpoznania zagrożeń. Pomaga w zarządzaniu gospodarstwem, ułatwia kluczowe decyzje zabiegowe, inwestycyjne i uprawowe. Xarvio™ Scouting to serwis rozpoznający choroby oraz chwasty zagrażające uprawom. Aplikacja ta identyfikuje chwasty, liczy i rozpoznaje owady w żółtych naczyniach, rozróżnia choroby, analizuje uszkodzenia liści oraz określa poziom pobrania azotu. Dzięki temu rozwiązaniu rolnik zyskuje: łatwość monitorowania pola, lepsze zarządzanie ryzykiem dzięki powiadomieniom opartym na społeczności SCOUTING.

Technologie dla środowiska

Podczas wydarzenia „BASF dla planety“ poza wspomnianymi wyżej rozwiazaniami dla rolnictwa jak RevyFlex® zawierający Revysol® – innowacyjną substancję czynną opracowaną przez BASF i jednocześnie pierwszy na rynku azol zawierający Izopropanol, a także xarvio™ Digital Farming Solutions, a w tym xarvio™ Field Manager oraz Xarvio™ Scouting zaprezentowano szereg innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązań, które firma oferuje róznym branżom.

Program Zarządzania Emisjami – Carbon Management: W 2018 firma BASF ogłosiła nową strategię, której istotną częścią jest program Carbon Management – strukturalne podejście do zarządzania emisjami gazów cieplarnianych. W jego ramach BASF zadeklarował, że do 2030 roku podwoi wolumen produkcji bez wzrostu całkowitej emisji gazów cieplarnianych. Program Zarządzania emisjami obejmuje trzy obszary działalności: poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych opracowanie innowacyjnych, niskoemisyjnych technologii.

Wolman – produkty do impregnacji drewna: Biodegradowalność jest immanentną cechą drewna, w przypadku tworzyw sztucznych BASF inwestuje w rozwiązania, które zredukują czas rozkładu w środowisku naturalnym. W przypadku drewna sytuacja jest odwrotna. Aby wykorzystywać drewno w codziennych zastosowaniach, szczególnie na zewnątrz przy kontakcie z gruntem musi być ono zabezpieczone przed biotycznymi czynnikami rozkładu drewno, głównie grzybami i owadami. W ten sposób zamknięty w drewnie dwutlenek węgla jest wyłączony z obiegu na wiele lat. Substancje zabezpieczające drewno były jednymi z pierwszymi w historii substancjami podlegającymi regulacjom. Firma BASF Wolman od kilku dekad jest liderem w produkcji impregnatów o najłagodniejszym profilu ekotoksykologicznym, które są zgodne i zatwierdzone w europejskiej organizacji BPR (Biocidal Products Regulation).

Olej palmowy z certyfikowanych źródeł: Olej palmowy i olej z ziaren palmowych można znaleźć w składzie co drugiego produktu sprzedawanego w supermarketach – od pizzy poprzez margarynę aż po szampony i środki czyszczące. Globalne zużycie oleju palmowego i oleju z ziaren palmowych wzrosło gwałtownie z poziomu około 4 milionów ton metrycznych pod koniec lat 70. ubiegłego wieku do około 70 milionów ton w ostatnim czasie. Jeśli kwestia ta nie zostanie potraktowana w sposób odpowiedzialny, uprawa palmy olejowej może doprowadzić do zniszczenia cennych lasów tropikalnych i torfowisk, zagrozić różnorodności biologicznej i wywołać konflikty społeczne. W BASF kładzie się nacisk na zakup oleju palmowego i jego pochodnych z certyfikowanych źródeł. W ostatnim czasie BASF został członkiem założycielem Polskiej Koalicji ds Zrównoważonego Oleju Palmowego.

Mass Balance dla warsztatów lakierniczych: W branży motoryzacyjnej coraz większy nacisk kładzie się na kwestie ekologii, rozsądne gospodarowanie zasobami oraz projektowanie rozwiązań zrównoważonych środowiskowo i społecznie. Ten trend widoczny jest przede wszystkim u producentów pojazdów, ale przekłada się on również na warsztaty naprawcze. Zasada Mass Balance jest to idea, która polega na włączeniu do procesu produkcji, obok tradycyjnych surowców kopalnych, zasobów odnawialnych, takich jak biogaz czy bionafta. Finalny produkt jest technicznie i jakościowo identyczny z tym, jaki uzyskuje się w procesie produkcji wykorzystującym wyłącznie zasoby kopalne.

Biodegradowalne tworzywa sztuczne: BASF wpisuje się w koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), zgodnie z którą produkty, materiały i surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a odpady, jeżeli już powstaną, powinny być traktowane jako surowce wtórne, które można przetworzyć i ponownie wykorzystać. Przykładem produktu wpisującego się w GOZ jest ecovio® – tworzywo biodegradowalne, z którego można produkować m.in. worki na śmieci czy zakupy, woreczki na owoce, kubki jednorazowe czy rolniczą folię do ściółkowania. Dzięki biodegradowalności te produkty same rozkładają się w przyrodzie. W takich warunkach w kilka tygodni rozkładają się do postaci kompostu, który można następnie wykorzystać jako nawóz.

Zakład produkcji katalizatorów: Fabryka katalizatorów BASF w Środzie Śląskiej to największy, należący do BASF, zakład produkcji katalizatorów w Europie. Inwestycja o wartości 150 mln euro, została uruchomiona w 2014 roku, umożliwiając firmie BASF podwojenie produkcji katalizatorów na Starym Kontynencie. W tym momencie w zakładzie pracuje 10 linii produkcyjnych dostarczając rozwiązania dla silników benzynowych oraz Diesla, do samochodów osobowych, ciężarowych oraz pojazdów specjalnych. Wykorzystywane do produkcji masy katalitycznej metale szlachetne są odzyskiwane, z pozostałej po procesie powlekania substratów, masy katalitycznej oraz z odpadów produkcyjnych.

W tym samym czasie w holenderskiej stacji doświadczalnej hodowli odmian warzyw firmy BASF , właściciela marki Nunhems, odbyła się międzynarodowa konferencja prasowa. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 70 dziennikarzy z 30 krajów świata.

Podejmowano aktualne zagadnienia dotyczące m.in rolnictwa precyzyjnego, cyfryzacji w rolnictwie, potrzeb żywnościowych świata, bioróżnorodności agrocenoz, zdrowej żywności, potrzeb konsumenta i trendów w hodowli nowych odmian warzyw. Szerzej na ten temat można będzie przeczytać w kolejnym wydaniu gazety oraz na naszej stronie www.wrp.pl .

Opr. ADA