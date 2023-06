Tłumy zwiedzających na targach rolniczych w Kościelcu (galeria)

Bezpłatne konsultacje rolnicze, kiermasz ogrodniczy, występy regionalnych zespołów muzycznych oraz prezentacja najlepszego gospodarstwa w Wielkopolsce w konkursie AgroLiga 2022 – to wszytko czekało na osoby, które w niedzielę, 25 czerwca, przyjechały na targi rolnicze do Kościelca, organizowane przez Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego.

Targi Rolnicze Kościelec 2023 były imprezą towarzyszącą IV Krajowym Dniom Pola Sielinko 2023 oraz wpisywały się w cykl obchodów 100-lecia Państwowego Doradztwa Rolniczego.

– Cieszę się, że po raz kolejny możemy zobaczyć, jak wygląda nowoczesne rolnictwo. To wszystko jest możliwe dzięki doradcom rolniczym, którzy już od 100 lat pracują na rzecz polskiego rolnictwa – mówił Ryszard Bartosik, Wiceminister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, podczas oficjalnego otwarcia targów.

1 z 24

– Chciałbym podziękować doradcom, że każdego dnia pracują dla polskich rolników, doradzają. Wszystkim uczestnikom targów życzę miłych wrażeń, aby mogli poszerzać swoje horyzonty i zobaczyć, co oferują instytucje działające na rzecz rolnictwa. Rolnictwo to podstawowa gałąź gospodarki narodowej. Staramy się pomagać rolnikom co roku, mimo kryzysów, których doświadczamy – dodawał.

– Dzisiejsze targi są już 43 edycją tego wydarzenia. O tym, jak ważna jest to impreza, najlepiej świadczy wypełniony plac przez odwiedzających. To pokazuje, że praca doradców rolniczych jest potrzebna. A ten rok, z uwagi na 100-lecie państwowego doradztwa rolniczego jest wyjątkowy stwierdził Maciej Szłykowicz, zastępca dyrektora WODR.

– Każdy z nas potrzebuje dzisiaj bezpieczeństwa i rząd premiera Morawieckiego nam to zapewnia. Ale potrzebne jest nam również bezpieczeństwo żywnościowe, o które dbamy z ministrem Bartosikiem. Rolnictwo, jako strategiczna gałąź produkcji żywności, potrzebuje bezpieczeństwa. Będziemy dbać, abyście mogli Państwo zapewnić swoim gospodarstwom rozwój, bezpieczeństwo, ale także stabilizację – mówił natomiast Leszek Galemba, poseł PiS oraz przewodniczący sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Ludowe zespoły muzyczne i rękodzieło w Kościelcu

Targi rolnicze w Kościelcu to największe tego typu wydarzenie w Wielkopolsce Wschodniej, które co roku przyciąga tłumy odwiedzających. Rolnicy mogli zapoznać się z ofertą nowoczesnych maszyn rolniczych, środków do produkcji roślinnej czy urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. Ponadto, wszyscy chętni mieli również okazję skorzystać z bezpłatnych porad przedstawicieli instytucji rolniczych.

Targi w Kościelcu były także okazją, by posłuchać regionalnych zespołów muzycznych oraz zapoznać się z lokalnym rękodziełem. Przez cały czas trwania imprezy odwiedzający mogli robić zakupy na stoiskach handlowych i kiermaszu ogrodniczym, a także korzystać z lokalnej gastronomii.

Doradcy WODR odznaczeni!

Targi rolnicze w Kościelcu to również okazja do uhonorowania zasłużonych doradców. Podczas ceremonii otwarcia na scenie głównej odbędzie się wręczenie medali za długoletnią służbę, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Medale zostały wręczone pięciu doradcom WODR przez Wiceministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszarda Bartosika.

Odznaczenia otrzymały:

Genowefa Feldgebel

Izabela Saturska

Mariola Strauchmann

Beata Mączyńska

Elżbieta Krajewska

Najlepsze gospodarstwo w Wielkopolsce nagrodzone!

W trakcie targów w Kościelcu zaprezentowano także zwycięskie gospodarstwo w Wielkopolsce w wojewódzkim etapie konkursu AgroLiga 2022. Najlepsze okazało się Gospodarstwo Rolne Piotr Burdelak z miejscowości Głuchów w gminie Kawęczyn, w powiecie tureckim.

Pan Piotr prowadzi gospodarstwo od 2007 roku wraz z żoną Joanną, synami Jakubem i Pawłem oraz ojcem Stanisławem. Początkowy areał gospodarstwa wynosił 14 hektarów. Obecnie jest to ponad pięćdziesiąt hektarów.

Gospodarstwo ukierunkowane jest na chów i hodowlę bydła mlecznego. Podstawą produkcji zwierzęcej jest produkcja mleka oraz produkcja bydła rzeźnego. Pan Piotr w swojej pracy korzysta między innymi z komputerowego systemu zarządzania stadem bydła. Natomiast podstawą produkcji roślinnej jest uprawa kukurydzy i traw na kiszonkę oraz zbóż takich jak żyto, pszenica i jęczmień.