Raport IUNG – susza trochę mniejsza

W siódmym okresie raportowania tj. od 21 maja do 20 lipca Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach stwierdził wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.

– Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla kraju, na podstawie którego dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -121,3 mm. Względem poprzedniego okresu raportowania obecna średnia wartość KBW uległa zwiększeniu o 56,7 mm. W dalszym ciągu duży deficyt wody od –160 do -189 mm notowany jest na terenie Nizin: Wielkopolskiej, Szczecińskiej oraz na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Podobne niedobory wody notowane są na terenie Ziemi Lubuskiej i na Nizinie Śląsko-Łużyckiej. Na pozostałych terenach Polski deficyt wody wynosi od -100 do -140 mm, a na południu kraju miejscami zbliżony jest nawet do zera – mówi prof. dr hab. Wiesław Aleksander Oleszek , PIB w Puławach.

Aktualnie susza rolnicza występuje w Polsce wśród pięciu monitorowanych upraw: krzewów owocowych, zbóż ozimych, roślin strączkowych, tytoniu i zbóż jarych.

W siódmym okresie raportowania od 21 maja do 20 lipca 2018 r. największe zagrożenie suszą rolniczą występowało wśród upraw krzewów owocowych. W tym okresie odnotowano kolejny już raz suszę rolniczą w tych uprawach. Suszę notowano w 5 województwach w 54 gminach tj. w 2,18% gmin Polski, na powierzchni 0,21% gruntów ornych.

Podobne jak w uprawach krzewów owocowych zagrożenie suszą rolniczą notowano również wśród upraw roślin strączkowych, którą odnotowano już kolejny raz. Suszę notowano w 5 województwach w 54 gminach tj. w 2,18% gmin Polski, na powierzchni 0,21% gruntów ornych.

Zagrożenie suszą rolniczą występowało również wśród zbóż jarych. Na terenie Polski suszę notowano ją w 4 województwach.

W tym okresie raportowania zagrożenie suszą występowało w uprawach tytoniu, notowano ją w 2 województwach, w 4 gminach tj. w 0,16% gmin kraju na powierzchni 0,01% gruntów ornych.

Zagrożenie suszą rolniczą notowano w uprawach zbóż ozimych. Suszę notowano w 2 gminach tj. w 0,08% gmin kraju.

Źródło: IUNG