Propozycje rumuńskiego ministra rolnictwa dotyczące zakazu importu z Ukrainy. MRiRW komentuje

W artykule z 15 czerwca informowaliśmy naszych czytelników, że serwis informacyjny euractiv.com napisał o inicjatywie rumuńskiego ministra rolnictwa Florina Barbu dotyczącej przedłużenie zakazu importu zboża z Ukrainy do końca roku oraz o rozszerzenie listy produktów objętych embargiem.

Ponieważ Barbu objął stanowisko właśnie 15 czerwca, chcąc wyjaśnić tę sprawę, zwróciliśmy się z prośbą do komentarz do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W imieniu Ministerstwa odpowiedział nam Dariusz Mamiński, Radca z Wydziału Prasowego Departamentu Komunikacji i Promocji MRiRW.

Rumuński minister rolnictwa Florin Barbu zapowiedział zwrócenie się do Komisji Europejskiej o przedłużenie zakazu importu zboża z Ukrainy do końca tego roku oraz o rozszerzenie listy zakazanych produktów do 10. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w tej sprawie?

Informacje o planowanym przez nowo mianowanego rumuńskiego ministra rolnictwa i rozwoju wsi Florina – Ionuța Barbu wystąpieniu do Komisji Europejskiej w sprawie wydłużenia do końca tego roku zakazu importu zbóż z Ukrainy, jak i rozszerzeniu listy produktów objętych tym zakazem, pojawiły się w rumuńskich mediach. Słowa te miały być wypowiedziane przez Florina Barbu podczas przesłuchania przed parlamentem jako kandydata na nowego ministra rolnictwa i rozwoju wsi.

W znajdującym się na stronie parlamentu nagraniu z tego przesłuchania nie padają jednak słowa o wydłużeniu terminu zakazu importu zbóż z Ukrainy. Florin Barbu powiedział natomiast o zamiarze rozszerzenia listy produktów objętych zakazem o mięso, miód i inne towary o priorytetowym znaczeniu dla Rumunii.

Przedłużenie zakazu importu zboża z Ukrainy wprowadzone rozporządzeniem wykonawczym KE z 2.05.2023 roku (nr 2023/903) i przedłużone rozporządzeniem wykonawczym KE z 5.06.2023 roku (nr 2023/1100) jest również postulatem Polski. Początkowo wprowadzony przez KE zakaz obowiązywał do 5 czerwca, jednak w wyniku starań koalicyjnej piątki państw przyfrontowych KE zdecydowała się na jego przedłużenie do 15 września 2023 roku. Polska wraz z pozostałymi czterema państwami (Bułgarią, Rumunią, Słowacją i Węgrami) nadal postuluje o przedłużenie obowiązywania tych przepisów przynajmniej do końca 2023 r.

Jak Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ocenia szanse na powodzenie realizacji propozycji ministra Barbu?

Propozycje rumuńskiego ministra dotyczące planowanych wystąpień do KE są obecnie na etapie zapowiedzi i nie znamy ich ostatecznego kształtu. MRiRW nie podejmuje się oceniać szans na powodzenie realizacji tych propozycji.

Czy brak zgody KE na ww. propozycję oznacza kłopoty dla polskiego rolnictwa?

Według naszej wiedzy żaden wniosek do Komisji w tej sprawie nie został jeszcze formalnie sformułowany i złożony do KE, w związku z czym nie można obecnie mówić ani o zgodzie Komisji, ani o jej braku.

Czy zamierzenia ministra Barbu były przedmiotem rozmów pomiędzy ministrami koalicyjnej piątki państw przyfrontowych podczas nieformalnego spotkania ministrów rolnictwa w Szwecji?

Minister Barbu pełni obowiązki Ministra Rolnictwa od 15 czerwca, zatem jakiekolwiek jego zamierzenia nie mogły być przedmiotem rozmów ministrów podczas nieformalnego spotkania unijnych ministrów ds. rolnictwa w Sztokholmie. Spotkanie to odbyło się 12-13 czerwca, kiedy funkcję ministra rolnictwa Rumunii pełnił jeszcze Petre Daea.