Rumuński minister rolnictwa zwróci się do KE o rozszerzenie i przedłużenie zakazu importu produktów z Ukrainy do końca roku

Jak informuje serwis euractiv.com, rumuński minister Florin Barbu zapowiedział, że zwróci się do Komisji Europejskiej o przedłużenie zakazu importu zboża z Ukrainy do końca tego roku.

– Zakaz obowiązuje do 15 września. Porozmawiam z moimi kolegami z innych krajów i poprosimy o przedłużenie [zakazu, red.] do 31 grudnia. Oprócz rzepaku, pszenicy, kukurydzy, słonecznika postaram się rozszerzyć [zakaz, red.] do 10 produktów – zapowiedział w parlamencie swojego kraju Barbu mając na myśli zapewne również koalicjantów z krajów przyfrontowych.

Pomimo zakazu importu ukraiński sektor rolny zawdzięcza Rumunii bardzo wiele; wg danych opublikowanych przez Zarząd Portu w Konstancy, od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę przez tenże port wyeksportowano już 12 milionów ton ukraińskiego zboża – 8,6 mln ton w zeszłym roku i 3,33 mln ton w pierwszym kwartale tego roku. W zeszłym roku ukraińskie zboże stanowiło 36% “obsłużonego” przez port zboża, zaś przez pierwsze 3 miesiące tego roku było to aż 50%.