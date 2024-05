Dopłaty do zbóż – czy Ministerstwo Rolnictwa popełniło błąd?

Rolnicy ryczałtowi sprzedający zboże między sobą będą mogli skorzystać z dopłat do zboża. Pod warunkiem, że udokumentują sprzedaż fakturą – tak wynika z informacji przekazanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tyle że… rolnik ryczałtowy nie może wystawiać faktury.

Autor: Norbert Kowalski, specjalista ds. marketingu i PR, AGRAVES

W poniedziałek w mediach pojawiła się informacja dotycząca pytania, które Krajowa Rada Izb Rolniczych skierowała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Dotyczyło one wątpliwości czy dopłaty do zbóż obejmą też sprzedaż między rolnikami.

Z rozporządzenia Rady Ministrów wynika, że ministerstwo dopuszcza taką możliwość pod warunkiem udokumentowania sprzedaży fakturą lub jej duplikatem.

– Informacja przekazana przez Ministerstwo Rolnictwa jest zaskakująca i wygląda na pomyłkę. Wbrew stanowisku Ministerstwa rolnik ryczałtowy nie może wystawiać żadnej faktury – wyjaśnia Magdalena Rothe, księgowa Agraves. – Takie stanowisko rodzi duże problemy dla rolników ryczałtowych, którzy nie mogą wystawiać żadnej faktury. W rozliczeniach między takimi rolnikami wchodzą w grę ewentualnie rachunki, lecz ministerstwo nie uwzględniło ich w swoim stanowisku – tłumaczy Magdalena Rothe.

Co w praktyce może oznaczać decyzja Ministerstwa i jakie może pociągnąć za sobą skutki?

– Negatywny skutek może być taki, że rolnicy nie będą chcieli sprzedawać zboża innym rolnikom ryczałtowym. Przy takim stanie rzeczy w praktyce nie będą w stanie otrzymać faktury, która upoważniałaby ich do dopłat do zboża. Dlatego nie można wykluczyć, że rolnicy będą chętni sprzedawać towary jedynie podmiotom będącymi czynniki płatnikami VAT – wyjaśnia Mikołaj Baum, prawnik Agraves.