Ceny pszenicy rosną w oczekiwaniu na raport WASDE

Wcześniejsze wtorkowe i środowe straty na rynku pszenicy, w czwartek ponownie zaczęły być odrabiane Jednym z powodów jest m.in. oczekiwanie na dzisiejszy raport WASDE, który zostanie opublikowany o godzinie 18 naszego czasu, a który pokaże prognozy zapasów końcowych.

Na giełdzie Matif najczęściej handlowany wrześniowy kontrakt zamknął się zyskiem o 3,50 EUR przy cenie 244,75 EUR/t. Na giełdzie CBoT cena pszenicy lipcowej wzrosła o 2,25 centa do 639,75 centów/buszel.

Cały czas na tapecie pozostaje sytuacja dotycząca upraw w Rosji, gdyż w niektórych regionach późne przymrozki na początku maja najwyraźniej spowodowały znaczne szkody. W trzech okręgach administracyjnych Lipieck, Woroneż i Tambow, które są ważne dla uprawy pszenicy, wprowadzono środki nadzwyczajne . Znajdują się one w żyznym regionie czarnoziemowym i produkują około 10% rosyjskiej pszenicy. Rosyjska agencja informacyjna TASS podaje, że na uszkodzonych obszarach planowane są ponowne zasiewy. Na południu Rosji jest nadal zbyt sucho , co również doprowadzi do zmniejszenia plonów. Jak duże są faktycznie straty, okaże się dopiero w nadchodzących tygodniach, być może dopiero przed żniwami.

Dodatkowo dziś inwestorzy czekają na raport WASDE. Szczególnie z niecierpliwością oczekiwane są prognozy dotyczące światowych zapasów końcowych , co do których istnieją mocno sprzeczne opinie. Niektórzy analitycy spodziewają się wzrostu zapasów w porównaniu do ubiegłego roku, inni natomiast spodziewają się znacznych niedoborów podaży. Sondaż Reutersa pokazał, że średnia prognoza handlu wynosi 257,37 mln ton, nieco poniżej obecnych szacunków USDA na rok 2023/24 wynoszących 258,27 mln ton. W opublikowanym w kwietniu raporcie Międzynarodowa Rada Zbożowa prognozuje, że światowe zapasy pszenicy na koniec sezonu 2024/25 wyniosą 259 mln ton, w porównaniu z 264 mln ton w roku ubiegłym.

Źródło: Kaack