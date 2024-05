Ostrzyć czy wymieniać na nowe? Jak postępować z nożykami kosiarek?

Rosnące koszty produkcji, na które składają się również co raz wyższe koszty eksploatacji skłaniają z pewnością wielu użytkowników kosiarek dyskowych czy bębnowych do rozważenia pomysłu ostrzenia zużywających się podczas sianokosów nożyków w kosiarkach. Czy jednak na pewno warto na nich oszczędzać zamiast wymienić na nowe? Przyjrzyjmy się bliżej temu zagadnieniu.

Tępienie się noży jest wynikiem naturalnego zużycia podczas pracy i procesu tego uniknąć nie można. Szybkość zużycia zależy od wielu czynników takich chociażby jak rodzaj ścinanej zielonki (niezbyt gęsta trawa czy dorodna lucerna), jakość łąki na której pracujemy (np. ilość kretowin, kamieni) czy też jakość stali z jakiej wykonano noże.

Głównym problemem przy regeneracji, czyli ponownemu przywróceniu ostrości noża jest to, że potrzeba tu pewnej wprawy i przede wszystkim odpowiedniego sprzętu. Szlifierki kątowe pracujące z wysokimi prędkościami, które praktycznie każdy posiada na wyposażeniu swojego warsztatu nie są do tego celu odpowiednie. Konieczne jest urządzenie wolnoobrotowe, które nie spowoduje momentalnego rozhartowania stali (można to poznać po tym, że szlifowana powierzchnia przybiera fioletową barwę), a o to nie jest naprawdę trudno. Rozhartowany nóż nie nadaje się już właściwie do dalszej eksploatacji.

I właśnie chociażby z powodu możliwości rozhartowania stali warto zastanowić się nad wymianą nożyka, a nie jego ostrzeniem. Drugim jest natomiast trudność wyważenia szlifowanego noża, co jest niezbędne w przypadku dysków kosiarek, które pracują z prędkościami przekraczającymi 3 tys. obr./min.

Niewyważone noże będą powodować wibracje, które w konsekwencji doprowadzić mogą do uszkodzenia listwy tnącej. Z tego też względu producenci maszyn nie zalecają ostrzenia noży we własnym zakresie ale po prostu wymianę na nowe.

W obliczu kosztów potencjalnej, przedwczesnej naprawy chociażby listwy tnącej, której regeneracja może być poważnym uszczupleniem budżetu, warto jednak postawić na wymianę nożyków na nowe, a nie ich ostrzenie. Tym bardziej, że nawet dziś, w obliczu bardzo wysokich cen samych maszyn, akurat te elementy eksploatacyjne pozostają względnie tanie, gdyż dobrej jakości zamienniki do kosiarek Pottinger, Claas czy Kuhn i podobnych kosztują w zależności od typu ostrza od około 5 do 12 zł brutto za sztukę. W przypadku kupna oryginałów ceny wahają się średnio na poziomie 10-25 zł brutto za nóż.