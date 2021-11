Prezes Pronaru uhonorowany przez Prezydenta RP

Prezes Rady Właścicieli Pronaru Sergiusz Martyniuk został uhonorowany Nagrodą Indywidualną przyznawaną w ramach XIX edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. To niezwykle prestiżowe wyróżnienie zostało oficjalnie wręczone wczoraj (04.11) podczas II części Kongresu 590 w Rzeszowie.



Ideą prezydenckiej nagrody jest uhonorowanie wysiłku przedsiębiorstw, które przyczyniają się do rozwoju gospodarki narodowej, przestrzegają zasad odpowiedzialnego biznesu, promują pozytywny wizerunek Polski oraz stanowią wzór funkcjonowania dla innych. Nagrody wręczono w pięciu kategoriach głównych oraz dwóch kategoriach specjalnych.

Otrzymana przez prezesa Martyniuka Nagroda Indywidualna jest przyznawana wyłącznie osobie wyróżniającej się wybitnymi zasługami dla rozwoju polskiej gospodarki. W swoim wystąpieniu podczas gali prezydent nawiązywał do czerwcowej wizyty w firmie i podobnie jak wówczas nie szczędził ciepłych słów pod adresem Pronaru.

– Panie prezesie, byłem, widziałem, gratuluję i ogromnie dziękuję – mówił Andrzej Duda. – Pronar to wspaniały przykład, że nawet na terenie trudnym, gdzie przez całe lata nie było nawet dobrej drogi ekspresowej, można było dzięki pracy osobistej, pomysłowości i pracowitości mieszkających tam ludzi rozwinąć wspaniałą działalność, która wyznacza dziś jedną z najpotężniejszych firm w Polsce. Znanej i rozpoznawalnej praktycznie rzecz biorąc na całym świecie (….) Wierzę w to, że Pronar nadal będzie się dynamicznie rozwijał i cieszę się ogromnie, że mamy w Polsce firmę z tak wielkim potencjałem.

Prezydencka wizyta u największego w kraju producenta maszyn rolniczych, komunalnych i recyklingowych nastąpiła wkrótce po otwarciu Centrum Wystawowego Pronaru w Siemiatyczach. Jest to największa stała ekspozycja fabryczna w Europie, gdzie na ponad 10 ha placu wystawowego oraz dwóch halach można zapoznać się z kompletna ofertą firmy, a także stosowanym technologiom. Będąca kolejnym krokiem milowym w rozwoju firmy inwestycja jest w założeniu alternatywą dla targów zagranicznych, na których Pronar dotąd intensywnie promował swoje produkty.

– W czasie rozmów z panem prezesem usłyszałem, że w pewnym momencie zrezygnował z promowania firmy i swoich produktów na targach na całym świecie, gdzie były ogromne koszty – wspominał prezydent Duda. – Zdecydował się na zbudowanie własnego lotniska i zakup samolotów i dzięki temu, gdy ma poważnego klienta jest w stanie przywieźć go do siebie aby zobaczył jak produkujemy i obejrzał nasze fabryki. I to jest proszę państwa światowe podejście. Spojrzenie kogoś, kto w rozwoju swojej firmy widzi wielki rozmach. Jeszcze raz gratuluję i życzę, aby firma nadal rozwijała się tak dynamicznie.