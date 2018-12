Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej będą protestować w Warszawie

22 września 2018 roku Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej weźmie udział w manifestacji organizowanej przez OPZZ, która przejdzie ulicami Warszawy. Pracownicy Inspekcji Weterynaryjnej będą protestować przeciwko niskim płacom w sferze budżetowej.

– Wszyscy zgodzimy się, że nasze zarobki są skrajnie niskie wobec odpowiedzialności, jaka leży na naszych barkach, ogromu zadań, z którymi na co dzień się mierzymy oraz trudu, jaki wkładamy w wykonywanie powierzonej nam pracy. Wiemy już jak trudno jest sprawić, by nasze wynagrodzenia mogły wreszcie wzrosnąć. Pisma, spotkania, rozmowy, protesty – wszystko to było, ale potrzeba następnych działań. Bez pokazywania naszej dezaprobaty, bez nieustannego podkreślania, że nie zgadzamy się z takimi zarobkami nie będzie argumentów do podejmowania kolejnych starań o podwyżki – mówi Sara Meskel z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Inspekcji Weterynaryjnej.

Aktualne wynagrodzenia wykwalifikowanych pracowników weterynarii, przy niezmiennej kwocie bazowej, wynoszącej w 2018 roku 1873.84 zł., osiągają nie zawsze wysokość 3 tysiące złotych, co nie może konkurować z możliwościami zarobkowania w sektorze prywatnym.

Proponowane w czasie naboru wynagrodzenie powoduje również trudności w zatrudnieniu młodej kadry, która w wyniku porównań możliwości zarobkowych szybko rezygnuje na etapie wdrożenia się do pracy w Inspekcji.

Zdaniem OZZPIW aktualnie stwierdzane braki kadrowe w strukturach Inspekcji Weterynaryjnej oraz trudności w obsadzaniu coraz większej liczby wolnych stanowisk pracy stanowią zagrożenie realizacji ustawowych zadań, co wymaga zaangażowania specjalizowanych kadr zarówno lekarsko-weterynaryjnych jak innych specjalności wspomagających działania inspekcyjne.

W ocenie związkowców poprawa sytuacji płacowej ułatwiłaby zatrzymanie w Inspekcji Weterynaryjnej pracowników, którzy osiągnęli wysoki stopień specjalizacji i nabytego w wieloletniej pracy doświadczenia, a inwestycje poczynione na permanentne ich szkolenia nie byłyby marnowane przez rezygnację z zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej.

Źródło: OZZPIW

Opracował: Samuel Skrzysz