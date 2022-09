PotatoEurope 2022 trwa [galeria]

PotatoEurope odbywa się w dniach 7 – 8 września 2022 r. w “Rittergut Bockerode” koło Hanoweru. W wystawie bierze udział 256 wystawców. Targi mają międzynarodowy charakterze i są świetną platformą do pozyskania informacji o nowościach i nowinkach technologicznych, odmianach oraz nawiązania nowych kontaktów handlowych.

Firma Grimme Landmaschinenfabrik od samego początku była wystawcą na PotatoEurope. Targi są wyjątkową platformą do prezentowania najnowszych osiągnięć międzynarodowej publiczności handlowej oraz do wymiany doświadczeń i pomysłów. Profesjonalna organizacja DLG gwarantuje, że wszystko przebiega sprawnie przed, w trakcie i po wydarzeniu. Otwarta wymiana pomiędzy wystawcami a DLG jest gwarantem dalszego rozwoju PotatoEurope – powiedział Franz-Bernd Kruthaup – Dyrektor Zarządzający Grimme Gruppe.

Pokazy odbywają się na farmie Rittergut Bockerode koło Hanoweru, gdzie przeważają gleby lessowe, gliniaste o pH wartości 7,0. Podstawowe składniki odżywcze użyte na tych ziemiach to potas, fosforan i magnez w ilości K: 15,5 mg/ 100 g gleba, P: 6,1 mg/ 100 g gleba, Mg: 10,0 mg/ 100 g gleba. Ostatnie wapnowanie było w 2015 roku. Średnia roczna temperatura zanotowana w tym obszarze to 9,5 C, a średnie roczne opady 720 mm.

EUROPLANT Pflanzenzucht GmbH jest reprezentowana na każdym PotatoEurope od premiery w 2006 roku. Są ku temu dobre powody, ponieważ targi są przekonujące o silnym międzynarodowym charakterze. Jest to niezwykle istotne dla naszego ponadnarodowego ukierunkowania działalności. W PotatoEurope udaje nam się zademonstrować naszą wiedzę bezpośrednio decydentom kierującym naszymi obecnymi lub potencjalnymi partnerami biznesowymi. – podkreślił Ulf Hofferbert, dyrektor ds. konsultingu, Niemcy

Wystawa potrwa do końca dzisiejszego dnia. Zapraszamy na fotorelację.