InterTech z wieloma nowościami na Agro Show 2022 [video]

Zambrowska firma InterTech na tegorocznej wystawie Agro Show pojawiła się z wieloma nowościami z zakresu zarówno maszyn uprawowych jak i zielonkowych.

InterTech to rodzinna firma mieszcząca się w Zambrowie, a powstała 14 lat temu. Po dłuższej przerwie firma ponownie pojawiła się ze swoimi maszynami na targach Agro Show w Bednarach.

W czasie tegorocznej wystawy na dużym stoisku umieszczonym zaraz przy pasie głównym mogliśmy obejrzeć wiele nowości z zakresu m.in. uprawy takich jak brona talerzowa o szerokości 8 m czy talerzowe aplikatory do beczek asenizacyjnych.

Nie zabrakło również oferty dla gospodarstw hodowlanych dla których dedykowane są m.in. wały dogniatające do pryzm kukurydzianych czy też spychy do kukurydzy a także nowe modele przetrząsarek i zgrabiarek do zielonki.

Na stoisku firmy prezentowano również szeroką gamę ładowaczy czołowych, których produkcja w InterTechu ruszyła już 10 lat temu i są one systematycznie modernizowane, ulepszane i dostosowywane do coraz większej liczby ciągników.