Półtora miesiąca trwania naboru, zero wniosków do ARiMR. O pieniądzach, którymi nikt się nie zainteresował…

W ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności Agencja Rozwoju i Modernizacji Rolnictwa prowadziła od 17 października nabór wniosków o wsparcie finansowe wymiany słupów chmielowych impregnowanych kreozotem na słupy kompozytowe lub betonowe.

Nabór miał trwać do 31 grudnia, trwał do 28 listopada.

O zmianie terminu zakończenia naboru wniosków Agencja powiadomiła na swojej stronie internetowej 25 listopada, w piątek. Do zakończenia terminu pozostał jeden dzień roboczy – poniedziałek 28 listopada.

Dlaczego, kiedy i przez kogo termin naboru wniosków został skrócony o miesiąc?

W artykule z dnia 21 października „Cztery nabory Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Kwoty i porady” (https://www.wrp.pl/cztery-nabory-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa-kwoty-i-porady/) informowaliśmy o tym, ile wniosków i na jaką kwotę zostało już złożonych do ARiMR w ramach wymienionych wyżej naborów. Wśród wnioskodawców byli przedsiębiorcy, rolnicy planujący działalność przetwórczą oraz właściciele gospodarstw chcący zlikwidować azbestowe dachy na budynkach gospodarczych. Wśród wnioskodawców nie było plantatorów chmielu – Agencja nie podała żadnych danych o tej grupie potencjalnych beneficjentów.

Również w kolejnym naszym artykule z dnia 2 listopada „Cały czas trwają 4 nabory Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa” (https://www.wrp.pl/caly-czas-trwaja-4-nabory-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa/) nie byliśmy w stanie podać jakichkolwiek informacji o zainteresowaniu pomocą finansową na wymianę słupów chmielowych, ponieważ takich informacji nie podawała Agencja.

O wyjaśnienie przyczyny nagłego skrócenia terminu przyjmowania wniosków zwróciliśmy się do Departamentu Komunikacji i Promocji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, któremu podlega ARiMR.

Odpowiedzi udzieliła nam 28 listopada pani Agnieszka Krawiec, zastępca dyrektora Departamentu:

„Zmieniająca się sytuacja rynkowa spowodowała, że uruchomiony nabór nie cieszył się zainteresowaniem. W uzgodnieniu z plantatorami ustalono dokonanie w najbliższych tygodniach przeglądu i dostosowanie zasad wsparcia. Zatem trwający nabór wniosków o objęcie wsparciem inwestycji na wymianę słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu zakończy się 28 listopada 2022 r. Ponowne uruchomienie naboru wniosków zaplanowano na początek 2023 r. Do tego czasu nastąpią zmiany w zakresie dotychczasowych zasad wsparcia odpowiadające bieżącej sytuacji rynkowej. Planowane zmiany nie będą skutkować nierównym traktowaniem podmiotów, ponieważ dotychczas nie złożono wniosków o objęcie wsparciem w ramach tej części inwestycji”.

Po co ogłaszano nabór wniosków, skoro nikt się nim nie zainteresował? Dlaczego dopiero po upływie półtora miesiąca ktoś z Ministerstwa bądź Agencji skontaktował się z plantatorami, by zorientować się jakie są ich potrzeby? Czy w grudniu, miesiącu skróconym w zasadzie do 23 dni, zważywszy na przerwy urlopowe związane ze świętami Bożego Narodzenia, urzędnicy zdążą opracować „zmiany w zakresie dotychczasowych zasad wsparcia odpowiadające bieżącej sytuacji rynkowej”? O tym wszystkim postaramy się informować naszych czytelników na bieżąco.