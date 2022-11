Cały czas trwają 4 nabory Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na 4 nabory prowadzone obecnie przez ARiMR do 30 października b.r. wpłynęło 4341 wniosków o dofinansowanie na kwotę prawie 444 mln zł. Zarejestrowano 123 wnioski na prawie 379,5 mln zł od mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw zainteresowanych wsparciem w ramach przetwórstwa lub wprowadzania produktów do obrotu. Rolnicy i rybacy, którzy planują działalność przetwórczą, złożyli 35 wniosków o 9,8 mln zł wsparcia. O dofinansowanie wymiany pokryć dachowych z azbestu na kwotę prawie 54,6 mln zł ubiega się 4183 właścicieli gospodarstw rolnych.

Wnioski o dofinansowanie w ramach prowadzonych naborów wciąż można składać – wyłącznie w formie elektronicznej przez formularz udostępniony na Platformie Usług Elektronicznych https://epue.arimr.gov.pl/pl/strona-glowna

Przypominamy podstawowe informacje o prowadzonych naborach:

– prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa i akwakultury (małe przetwórstwo): wsparcie udzielane w formie refundacji do 50 proc. kosztów kwalifikowalnych, którymi są m.in. koszty budowy i modernizacji budynków, budowli czy obiektów infrastruktury towarzyszącej, zakup maszyn i urządzeń potrzebnych do prowadzenia takiej działalności, a także zakup środków transportu, sprzętu komputerowego czy utrzymania domen sklepów internetowych; o dofinansowanie można ubiegać się do 18 listopada 2022 r.

– przetwarzanie produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury przez mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa: refundacja do 50% kosztów kwalifikowalnych, przy limitach 3 mln zł dla mikroprzedsiębiorstwa, 10 mln zł dla małego przedsiębiorstwa, 15 mln zł dla średniego przedsiębiorstwa; ww. kosztami może być np. zakup i instalacja nowych maszyn i urządzeń, nowe środki transportu spełniające normy niskiej emisji spalin wykorzystywane np. do przewozu produktów rolnych, produktów rybołówstwa czy akwakultury. Wnioski o dofinansowanie tego typu przedsięwzięć również można składać do 18 listopada b.r.

– wymiana chmielowych słupów impregnowanych kreozotem: dofinansowanie maksymalnie do 5 ha upraw chmielu, wysokość wsparcia uzależniona od tego, czy słupy impregnowane kreozotem będą wymieniane na kompozytowe czy betonowe, a także od tego czy odbiorca końcowy pomocy jest młodym rolnikiem:

młodzi rolnicy (osoby do 40 lat włącznie): wymiana na słupy kompozytowe – 102 217,50 zł/ha; wymiana na słupy betonowe – 117 661,60 zł/ha

pozostali rolnicy: wymiana na słupy kompozytowe – 73 012,50 zł/ha; wymiana na słupy betonowe – 84 044,00 zł/ha. Wnioski można składać do 31 grudnia 2022 r.

– wymiana pokryć dachowych zawierających azbest: warunkiem otrzymania wsparcia jest dokonanie wymiany pokrycia na całym dachu, który musi znajdować się na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2, wnioski można składać do 15 listopada.

