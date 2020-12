Polskie produkty spożywcze pojadą koleją do Chin

Łódzka spółka Hatrans Logistics zamierza wznowić transport koleją polskiej żywności do Chin oraz państw WNP.W pierwszej kolejności wagony chce zapełnić produktami pochodzącymi od przetwórców z terenu województwa łódzkiego.

Żywność do Chin będzie transportowana w kontenerach chłodniczych do głęboko mrożonej żywności. Będzie też możliwość przewozu tzw. fresk meat, ponieważ 11 dni transportu na to pozwala. Jak się dowiedzieliśmy jest to mięso przechowywane w temperaturze –3 stopni C, nie jest ono rozmrażane, lecz trafia od razu na sklepowe półki.

Chiny zainteresowane są importem z Polski żywności wysokiej jakości. Dużym zainteresowaniem na rynku chińskim cieszą się obecnie nasze wyroby mleczarskie, mięso, owoce i słodycze. Polska jest jednym z największych eksporterów żywności w Europie, natomiast województwo łódzkie jest trzecim regionem w Polsce pod względem produkcji żywności.

Hatrans Logistics od 2013 roku jest operatorem połączenia kolejowego z miastem Chengdu (prowincja Syczuan) w Chinach Zachodnich. Krajami tranzytowymi są Kazachstan, Rosja i Białoruś. Transport kolejowy od momentu załadowania towaru w Łodzi do Chin trwa od 11 do 14 dni. To trzy razy szybciej niż drogą morską.

Dotychczas nie było problemów załadunkiem towarów po stronie chińskiej. Eksportowano do naszego kraju między innymi tekstylia, części samochodowe oraz sprzęt AGD i RTV.

Teraz przyszedł czas na produkty rolno – spożywcze z Polski, których smak docenili już Chińczycy. Najważniejsze, jak podkreśla Tomasz Grzelak, prezes Hatrans Logistics, żeby wreszcie nie był to pociąg tylko w jedną stronę.

W latach 2009–2019 wartość polskiego eksportu towarów rolno-spożywczych do Chin wzrosła ponad 11-krotnie, z 18 mln EUR do 207 mln EUR. W 2019 r. przychody uzyskane z eksportu tych towarów na rynek chiński były o 62% większe niż w roku 2018, a ich udział w wartości polskiego eksportu produktów rolno-spożywczych wyniósł 0,65%.

– W 2019 r. w strukturze wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego do Chin dominowały produkty mleczne (39% – 80 mln EUR) oraz mięso i podroby

z drobiu (24% – 49 mln EUR). Znaczącą pozycję stanowiły również przetwory zbożowo-mączne (13% – 27 mln EUR) – informuje Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.