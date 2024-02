Polska głównym eksporterem żywności na Ukrainę. Wartość eksportu to 950 mln dolarów

Jak podaje ukraińska Agencja Informacyjna Unian, Polska zajmuje pierwsze miejsce wśród dostawców produktów rolnych na Ukrainę. Wartość polskiego eksportu wzrasta rok do roku.

„Od 2017 r. Polska zajmuje pierwsze miejsce w rankingu głównych dostawców produktów rolnych na Ukrainę. W ubiegłym roku sprzedała do naszego kraju towary rolne o wartości 950 mln dolarów, przekraczając kwotę 881 mln dolarów w 2022 r.” – mówi Agencji Unian Bohdan Duchnicki, czołowy pracownik naukowy Instytutu Ekonomiki Rolnictwa, powołując się na dane ukraińskiej Państwowej Służby Celnej.

Ważną rolę w ukraińskim imporcie odegrały także: Turcja (627 mln dolarów); Niemcy (534 mln dolarów); Włochy (337 mln dolarów); Norwegia (304 mln dolarów).

Co do eksportu, to wg ukraińskiej Państwowej Służby Celnej Ukrainy w 2023 roku Ukraina wyeksportowała produkty rolno-spożywcze o wartości 22,1 mld dolarów, czyli o 21% mniej niż rekord z 2021 roku, który wyniósł 27,9 mld dolarów.