Pola Klasy S Syngenta wystartowały. 2022 – rokiem zmian i nowości w ochronie roślin firmy

Trwają spotkania polowe Syngenty z cyklu Pola Klasy S. Jedno z nich odbyło się 14 czerwca w Gospodarstwie Rodzinnym Natali Bednarskiej położonym w Polwicy w woj. dolnośląskim. Spotkanie poprzedziła konferencja prasowa, podczas której Syngenta podsumowała ostatnie miesiące, zaprezentowała nowości w swoim portfolio środków ochrony roślin i nasion, a także ogłosiła zmiany na stanowiskach kierowniczych firmy.

W tym roku na polach demonstracyjnych Syngenty w Polwicy można było zobaczyć całą kolekcję odmian rzepaku ozimego, pszenicy ozimej, pszenżyta, hybrydowego jęczmienia ozimego i kukurydzy, a także, po raz pierwszy w tym roku, słonecznika z portfolio firmy. Właścicielka gospodarstwa w Polwicy, Pani Natalia Bednarska, prowadzi je od 2011 roku. Na powierzchni 350 ha gruntów ornych przeważają gleby klasy II. Podczas przeglądu pól zbóż, rzepaku i kukurydzy, na których zastosowano ochronę roślin Syngenty, eksperci firmy szczególną uwagę poświęcili programom zwalczania chorób i regulacji wzrostu oraz ochronie herbicydowej kukurydzy.

Nowości w portfolio ochrony roślin

Syngenta wprowadziła w 2022 roku na rynek sporo nowości. Pierwszą z nich jest Treso, fungicyd do okołokwitnieniowej ochrony rzepaku, skuteczny w zwalczaniu zgnilizny twardzikowej. Zawiera fludioksonil, substancję niestosowaną dotąd w uprawie rzepaku, dzięki czemu produkt jest dobrym elementem strategii antyodpornościowej. Preparat zarejestrowany jest m.in do stosowania w uprawie soi, konopi czy lnu.

Do ochrony kukurydzy na wczesnym etapie przed szkodnikami Syngenta proponuje insektycydową zaprawę Fortenza 600 FS, która zabezpiecza rośliny przed szkodnikami glebowymi. Dla jeszcze lepszej ochrony przed tą grupą szkodników można ją łączyć z inną zaprawą insektycydową Force 20 CS.

Kolejną nowością przedstawioną przez firmę jest oparty o chlorantraniliprol insektycyd Voliam. Preparat posiada rejestrację przeciwko omacnicy prosowiance w kukurydzy. Stosuje się go w kukurydzy od fazy widocznego wierzchołka wiechy do końca fazy kwitnienia, gdy znamiona i szyjki słupków będą suche (obumarłe) (BBCH 53-69), konieczne jest zatem dysponowanie opryskiwaczem szczudłowym. W ziemniaku posiada rejestrację także przeciwko stonce ziemniaczanej. Etykieta pozwala na użycie preparatu przeciwko szkodnikom w uprawach kapusty głowiastej białej oraz w sadzie jabłoni. Ponadto do upraw warzywnych firma zaproponowała nowość – fungicyd Orondis Evo Pack, który został wprowadzony na miejsce wycofanego w ubiegłym roku środka Ridomil Gold.

W plantacje buraka cukrowego Syngenta od tego roku rekomenduje m.in. (znany producentom zbóż) preparat Tern. W mieszaninach zbiornikowych, fenpropidyna (morfoliny) zawarta w preparacie Tern przyspiesza wchłanianie triazoli przez liście. Pozwala na uzyskanie lepszej skuteczności przeciwko chwościkowi oraz poszerza możliwości ochrony przed mączniakiem prawdziwym, ramularią czy rdzą w plantacjach buraka cukrowego.

Biostymulatory

Syngenta wprowadziła do oferty także biostymulatory. Pierwszym produktem biologicznym firmy w Polsce jest Quantis – stymulator wzrostu roślin pochodzenia naturalnego, będący efektem fermentacji soku z trzciny cukrowej i drożdży, wzbogacony potasem i wapniem. Badania firmy potwierdzają pozytywny wpływ zastosowania preparatu w uprawie rzepaku ozimego, ziemniaków, słonecznika, zbóż, kukurydzy oraz truskawek. Jak informuje Syngenta, Quantis poprawia wydajność roślin i zwiększa plony poprzez pobudzanie naturalnych procesów fizjologicznych, zmniejsza negatywny wpływ upału, suszy czy zimna oraz pomaga roślinom zregenerować się po wystąpieniu stresu.

Syngenta na znacznym plusie

Oprócz zaprezentowania nowych rozwiązań Syngenta pochwaliła się także wzrostem w segmencie herbicydów zbożowych. Jak tłumaczył Simon Ripaud, odpowiedzialny za marketing środków ochrony roślin w Europie Środkowej, stało się to głównie za sprawą Axial Komplett Pak. Jest to rozwiązanie z rodziny Axial – grupy produktów, które łączy wspólna substancja czynna pinoksaden, radząca sobie z m.in. z miotłą zbożową. Ponadto Syngenta szykuje także nowe rejestracje oraz poszerzenie etykiet stosowania popularnego insektycydu o kolejne uprawy.

Firma pochwaliła się także rekordowymi wynikami finansowymi, które omówił Marek Łuczak. W 2021 roku grupa Syngenta odnotowała 23 proc. wzrost, osiągając sprzedaż na poziomie 28,2 mld USD w ujęciu globalnym.

Zmiany na stanowiskach kierowniczych

Syngenta ogłosiła zmiany w polskim zarządzie firmy. Od czerwca Działem Nasiennym Syngenty w Europie Środkowej kieruje Sylwia Kańtoch, związana z firmą od 2013 r. Przed objęciem obecnego stanowiska Sylwia Kańtoch odpowiadała za marketing środków ochrony roślin, a następnie nasion. Z kolei na stanowisku Szefa Działu Środków Ochrony Roślin Marka Łuczaka z końcem lipca zastąpi Dariusz Sip, który do zespołu Syngenty dołączył 15 lat temu. W tym czasie piastował wiele funkcji komercyjnych, technicznych oraz kierowniczych w działach sprzedaży, rejestracji i wsparcia technicznego, a ostatnio był Dyrektorem Działu Nasion na Europę Środkową.