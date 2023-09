Pola Klasy S Kukurydza 2023 Syngenty wystartowały. Gdzie spotkania w tym toku?

Wraz z końcem lata firma Syngenta zaprasza na kolejną edycję spotkań z cyklu Pola Klasy S Kukurydza. Pierwsze spotkanie już za nami, a co na kolejnych?

Podczas tegorocznych spotkań rolnicy będą mieli okazję obejrzeć poletka pokazowe kukurydzy zlokalizowane na pięciu plantacjach. W każdej z lokalizacji firma zaprezentuje ponad 20 odmian kukurydzy, zarówno na ziarno, jak i kiszonkę.

Firma opowie również o realizowanym od dwóch lat projekcie MaxiMaize, tj. mieszaninie topowych odmian z grupy Powercell, a także zaprezentuje swoją ofertę cyfrową, w tym nowe, dostępne już wkrótce dla wszystkich zainteresowanych narzędzie Cropwise Seed Selector. Goście Pól Klasy S będą mogli też zapoznać się z ofertą zapraw oraz preparatów biologicznych i herbicydów dla kukurydzy dopasowanych do warunków pogodowych.

Lokalizacje spotkań

Tegoroczne Pola Klasy S Kukurydza odbędą się w pięciu lokalizacjach w podanych poniżej terminach. Zależnie od regionu spotkania nastawione są na kukurydzę na ziarno lub kiszonkę.

3 września – Gospodarstwo Rodzinne Dmochowscy

Czyżew Siedliska 1, 18-220 Czyżew, woj. podlaskie

Czyżew Siedliska 1, 18-220 Czyżew, woj. podlaskie 8 września – Gospodarstwo Natalia Bednarska

Polwica 37, 55-216 Polwica, woj. dolnośląskie

Polwica 37, 55-216 Polwica, woj. dolnośląskie 15 września – Gospodarstwo Rolne Karolew Sp. z o.o.

Karolew 7, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie

Karolew 7, 63-810 Borek Wielkopolski, woj. wielkopolskie 19 września – Gospodarstwo Rolne Mazur

64-730 Wieleń Północny, woj. Wielkopolskie

64-730 Wieleń Północny, woj. Wielkopolskie 28 września – Gospodarstwo Rolne Marcin Suszek

Klimusin 6, 21-050 Klimusin, woj. lubelskie

Nowe odmiany w portfolio Syngenty

Podczas spotkań firma poświęci szczególną uwagę odmianom kukurydzy w typie dent (DentyOdSyngenty), prezentując również nowości na nadchodzący sezon. Bogata kolekcja odmian Syngenty zawiera również takie, które sprawdzają się nawet w najtrudniejszych warunkach.

Ciekawych nowości nie zabraknie w odmianach kiszonkowych (I<3Kiszonka). Syngenta stawia na odmiany w typie flint/dent, gwarantujące zarówno bardzo wysokie plony kiszonki, jak i jej znakomitą jakość, co przekłada się na zwiększenie wydajności mleka.

Podczas spotkań przedstawiciele Syngenty zaprezentują szerzej projekt MaxiMaize, tj. specjalnie wyselekcjonowaną mieszaninę najlepszych odmian kukurydzy z programu hodowlanego PowercellTM. Warto podkreślić, że projekt MaxiMaize cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród rolników, a prowadzony jest od 2021 roku.

Po raz pierwszy opowie o nowym serwisie online – Cropwise Seed Selector. Platforma dostępna już od 1 października br. umożliwia uzyskanie spersonalizowanej rekomendacji ziarna kukurydzy, dostosowanej do lokalnych warunków konkretnego gospodarstwa.

Zaprawy i ochrona herbicydowa

Na spotkaniach rolnicy będą mieli okazję dowiedzieć się też więcej nt. dopasowania ochrony herbicydowej kukurydzy do panujących warunków pogodowych. Mowa będzie również o pierwszym w ofercie Syngenty biostymulatorze Quantis, który skutecznie chroni uprawę przed stresem suszy. Eksperci Syngenty wyjaśnią, dlaczego ważne jest prawidłowe zaprawianie ziarna kukurydzy, przedstawią strategię zaprawiana Syngenty zawartą w programach Elevation i Elevation Plus. Syngenta szerzej przedstawi też system służący do bezpiecznego napełniania opryskiwaczy, easyconnect.