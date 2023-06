Mączniak, septoriozy i brunatna plamistość liści atakują pszenicę ozimą. Sprawdzamy stan upraw w kraju 26.05-02.06.2023 – co mówi InfoPole #11

W uprawach pszenicy ozimej obserwowana jest silna presja mączniaka, septorioz i plamistości liści, a jęczmień jary atakują rynchosporioza zbóż i plamistość siatkowa. Sprawdzamy stan upraw w kraju, co mówi Raport infoPole o kondycji zbóż ozimych, rzepaku ozimego i upraw jarych za okres od 20 do 26 maja br.

Rzepak

Na zachodzie kraju trwa już faza rozwoju owoców – BBCH 71-73, zaś na południowym zachodzie trwa faza tworzenia łuszczyn BBCH 71-78

– Zmniejszyła się obecnie presja wśród chorób i szkodników rzepaku. Aczkolwiek nie oznacza to że teraz rzepak jest bezpieczny, wręcz przeciwnie zagrożenie ze strony rozwijających się larw ze złożonych jaj pryszczarka kapustnika oraz chowacza podobnika – niezauważalnie niweczy narastający potencjał plonotwórczy zawiązanych nasion rzepaku. Symptomy suchej zgnilizny kapustnych oraz szarej pleśni przenoszą się z liści na pędy. Wzrasta zagrożenie zgnilizną twardzikową.

Na północnym-wschodzie na łodydze oraz liściach widoczne są objawy suchej zgnilizny kapustnych. Ponadto roślinach utrzymują się objawy cylindrosporiozy i czerni

krzyżowych. Uszkodzone łuszczyny wraz ze wzrostem wilgotności zapewne zasiedli Botrytis cinerea – sprawca szarej pleśni.

Na południowym-wschodzie kraju w kwiatach rzepaku cały czas żerują słodyszki (nie mają w tej fazie już znaczenia gospodarczego) oraz niebezpieczne szkodniki łuszczynowe: chowacz podobnik (od 1 do 10 szt./roślinie) oraz pryszczarek kapustnik (od 1 do 9 szt./roślinie). We wszystkich lokalizacjach konieczny kolejny zabieg owadobójczy w okresie zawiązywania się łuszczyn oraz dalszy monitoring. Na pędach w kątach liści, gdzie woda utrzymuje się najdłużej dochodzi do porażenia pędu głównego zgnilizną twardzikową, szarą pleśnią i czernią krzyżowych.

Pszenica ozima

W przypadku pszenicy ozimej na przeważającym obszarze kraju największą uwagę należy zwrócić na mączniaka prawdziwego, septoriozę paskowaną liści pszenicy, septoriozę plew i brunatną plamistość liści. W większości punktów monitoringu w kraju stwierdzono wzrost presji tych chorób, stwarzającą konieczność wykonania zabiegów ochronnych.

W zależności od podatności odmiany czy nasilenia choroby na liściach obserwuje się postępowanie chorób grzybowych (wchodzą na wyższe pietra L3/L2). We wszystkich lokalizacjach rekomendowane są zabiegi fungicydowe. W tej części kraju, gdzie zboża weszły w fazę kłoszenia rozpoczyna się okres wykonywania zabiegów na tzw. T3, który ma zabezpieczyć rośliny przed takimi chorobami jak, np. fuzarioza kłosa czy septorioza plew. Przelotne opady oraz temperatura mogą sprzyjać rozwojowi tych chorób. W tym celu należy zastosować, np. preparaty zawierające takie substancje aktywne jak metkonazol, protiokonazol czy tebukonazol.

W regionach północno- i południowowschodnim pojawia się presja skrzypionki, w tym drugim także miniarki.

Pszenica i jęczmień jary

W zbożach jarych do fazy liścia flagowego można jeszcze stosować preparaty, którymi to zwalczymy chwasty jednoliścienne takie jak chwastnica jednostronna czy owies głuchy. Na regulację można jeszcze wykonać zabieg tzw. uzupełniający, który w przypadku jęczmienia jarego możemy wykonać do fazy BBCH 49. Presja chorób co prawda nieco wyhamowała, jednak szczególnie w regionach północnych należy zwrócić uwagę na duże zagrożenie mączniaka prawdziwego, zaś w przypadku jęczmienia poza mączniakiem na rynchosporiozę zbóż i plamistość siatkową.

Kukurydza

W regionie północno-zachodnim to już ostatni moment na wykonanie zabiegów chwastobójczych. Warunki glebowe oraz postęp faz rozwojowych pozwalają na zastosowanie tylko nalistnych preparatów do zwalczania zachwaszczenia. Późne zabiegi herbicydowe są mniej skuteczne z powodu zaawansowania faz rozwojowych chwastów.

W całym kraju zalecana jest obserwacja nalotu mszyc.

Źródło: InfoPole/Syngenta

https://www.syngenta.pl/infopole-komunikat