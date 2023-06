Jak chronić uprawy w warunkach suszy? Sprawdzamy stan upraw w kraju 03-10.06.2023 – co mówi InfoPole #12

W okresie kwitnienia jęczmienia oraz pszenicy możemy chronić łan przed fuzariozą kłosów. Przed zastosowaniem fungicydu należy dokonać oceny warunków wilgotnościowych. Sprawdzamy stan upraw w kraju, co mówi Raport infoPole o kondycji zbóż ozimych, rzepaku ozimego i upraw jarych za okres od 03 do 10 czerwca br.

Sprawdź szczegółowy Raport InfoPole dla twojego regionu!

Stan plantacji rzepaku ozimego

Trwa faza zawiązywania łuszczyn i wypełniania nasion – BBCH 75-80. na mocniejszych stanowiskach pomimo braku opadów przyrost masy łuszczyn jest zadowalający, natomiast na glebach lekkich uprawy borykają się uwidaczniającą się suszą. Do utrzymania aktualnego potencjału plonotwórczego rzepaki potrzebują opadów.

Pogoda w analizowanym okresie sprawiła, że zmniejszyła się wilgoć i tym samym obniżyła się presja chorób rzepaku. Aczkolwiek zagrożenie ze strony suchej zgnilizny kapustnych oraz szarej pleśni przenosi się z liści na pędy oraz nadchodzi zagrożenie zgnilizną twardzikową. W mniejszym niż dotąd nasileniu występują objawy cylindrosporiozy, wertycyliozy czy czerni krzyżowych. Wśród szkodników nadal występują pojawy chowacza podobnika i pryszczarka kapustnika. Uszkodzenia na łuszczynach są niewielkie spowodowane głównie przez larwy pryszczarka kapustnika.

Stan plantacji pszenicy ozimej

Pszenica rozpoczyna kwitnienie. Mimo coraz bardziej upalnej i suchej pogody obserwowano wzrost presji mączniaka prawdziwego liści oraz septoriozy liści i plew na liściach oraz brunatnej plamistości liści. Nadal utrzymują się objawy łamliwości źdźbła, fuzaryjnej zgorzeli źdźbła. Gdy pszenica znajduje się w fazie kłoszenia to mamy odpowiedni moment na ochronę kłosa w terminie T-3 przed takimi chorobami jak fuzariozy czy septoriozy plew. W tym celu Syngenta zaleca preparaty oparte na triazolach z ukierunkowanym działaniem na fuzariozy – metkonazol, tebukonazol czy protiokonazol, które zastosowane w odpowiednim terminie zabezpieczą nam rośliny przed ww. chorobami.

Termin zabiegów powinien być skorelowany z kwitnięciem pszenicy, czyli w momencie wyrzutu pierwszych pylników z kłosów. Należy dokonać oceny warunków wilgotnościowych i warto przed zastosowaniem sprawdzić prognozę opadów. W warunkach suchych ryzyko wystąpienia chorób fuzaryjnych jest znacznie niższe, wiec można przesunąć termin zabiegów o kilka dni kiedy prognozowane są opady deszczu.

Intensywność żerowania szkodników w zasiewach pszenicy ozimej w monitorowanym okresie była na dość niskim poziomie. Jednak coraz liczniej pojawiają się larwy skrzypionki oraz mszyce. Cały czas też, w wybranych punktach monitoringu, obserwuje się występowanie miniarek i pryszczarka. Po przekroczeniu progu szkodliwości eksperci firmy zalecają preparat Karate Zeon.

Stan plantacji zbóż jarych

Pszenica oraz jęczmień w zasiewach jarych wchodzi w fazę grubienia pochwy liściowej liścia flagowego (BBCH 41-47). Podobnie jak zboża ozime w okresie kwitnienia jęczmienia oraz pszenicy możemy chronić łan przed fuzariozą kłosów. Zabieg wykonujemy w momencie kwitnienia (jęczmień kwitnie już w momencie wykłoszenia przy zamkniętych plewkach). Należy dokonać oceny warunków wilgotnościowych i warto przed zastosowaniem sprawdzić prognozę opadów . W warunkach suchych ryzyko wystąpienia chorób fuzaryjnych jest znacznie niższe, wiec można przesunąć termin zabiegów o kilka dni kiedy prognozowane są opady. Do zabiegów wybieramy mieszaninę 2 substancji z grupy triazoli w celu zabezpieczania roślin przed większą liczbą patogenów z rodzaju fusarium.

Pszenica jara znajduje się w fazie, kiedy zgodnie z agrotechniką powinno się wykonać zabieg na T-2. W rejonach, gdzie odnotowujemy presję chorób i jest to ekonomicznie uzasadnione możemy zastosować preparat Elatus Era, który zabezpieczy plantacje przed takimi chorobami jak: rdza brunatna pszenicy, rdza żółta, septorioza paskowana liści pszenicy, septorioza plew. Na zasiewach pszenicy jarej lokalnie występują objawy fuzaryjnej zgorzeli. Ponadto w ostatnim czasie pojawiły się objawy mączniaka (można użyć preparat Tern) oraz septoriozy.

Liczebność szkodników w zasiewach pszenicy jarej utrzymuje się na dość niskim poziomie. Jednak w wybranych punktach monitoringu wzrosła liczebność pojawu skrzypionki. Po przekroczeniu progu szkodliwości można użyć preparat Karate Zeon.

W jęczmieniu jarym obserwujemy występowanie chorób podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rynchosporiozy i plamistości siatkowej. Podobnie jak w pszenicy jarej tak i w jęczmieniu susza ogranicza rozwój roślin, a co za tym idzie działa destrukcyjnie na tworzenie się plonu. Praktycznie kończy się optymalny termin na wykonanie zabiegów związanych z ochroną liści. Na plantacjach, gdzie zabieg fungicydowy jest ekonomicznie uzasadniony w celu zwalczenia chorób zalecane jest wykonanie zabiegu preparatem Elatus Era.

W jęczmieniu jarym wzrasta też zagrożenie ze strony szkodników, głównie skrzypionki i mszyc. Po przekroczeniu progu szkodliwości szkodników można użyć preparat Karate Zeon. Zabiegi należy wykonywać gdy temperatura powietrza nie przekracza 20°C. W temperaturze wyższej zabieg wykonać pod koniec dnia. W przypadku zwalczania mszyc zabieg należy wykonać dokładnie, aby wszystkie części roślin były pokryte cieczą użytkową co gwarantuje skuteczne działanie preparatu.

Kukurydza rozwija już nie tylko kolejne liście, osiągając fazę BBCH od 15 do 17, ale zaczyna coraz intensywniej zwiększać swoją wysokość. Kończy się okres kiedy możemy efektywnie zwalczać chwasty. Na polach, gdzie nie wykonano zabiegu do fazy 8-go liścia możemy zastosować preparat Elumis, jednak przy tak późnym stosowaniu i zaawansowane fazy rozwojowe chwastów skuteczność zwalczania chwastów może być ograniczona. Brak opadów i wysokie temperatury wprowadzają kukurydzę w stres. Do ochrony roślin przed stresem suszy Syngenta poleca zastosować preparat Quantis.