Odmiany kukurydzy Syngenta polecane do siewu na kolejny sezon

Które odmiany kukurydzy poleca Syngenta do siewu na kolejny sezon – pytaliśmy i oglądaliśmy odmiany podczas spotkania z cyklu Pola Klasy S kukurydza.

W tym sezonie Syngenta zorganizowała 5 spotkań w ramach Pól Klasy S Kukurydza. Nasza redakcja odwiedziła lokalizację w Wieluniu Północnym w woj. wielkopolskim, gdzie z bliska przyglądaliśmy się odmianom kukurydzy.

Firma poleca m.in. odmiany w kukurydzy w typie dent (DentyOdSyngenty). Ponadto w segmencie kiszonki stawia na odmiany w typie flint/dent, gwarantujące zarówno wysoki plon, jak i jakość kiszonki.

Sprawdziliśmy co nowego w portfolio odmian, które odmiany kukurydzy polecają eksperci Syngenta w kolejnym sezonie. Na szczególną uwagę zasługuje kilka odmian.

Polecana kukurydza na kiszonkę

MaxiMaize SY 250E – mieszanina topowych odmian dwuliniowych, co zapewnia zwiększoną stabilność plonowania. Nadaje się na kiszonkę i biogaz, to kukurydza w typie Powercell, odznacza się wysoką strawnością włókna i całych roślin oraz wysoką zawartością skrobi. Zapewnia dobry wigor początkowy dobrą odporność na suszę i wyleganie roślin.

SY Aniston – odmiana mieszańcowa dwuliniowa. Rośliny rosną bardzo wysokie, są bogato ulistnione, co pozwala uzyskać bardzo wysoki plon suchej masy. Odmiana typu stay green, ma dobry wigor początkowy i dobrze sprawdza się w dość trudnych warunkach pogodowych na wiosnę. Nadaje się na wszystkie stanowiska, na których uprawiana jest kukurydza

SY Bradford to średniopóźna odmiana kukurydzy na kiszonkę i doskonała na biogaz, daje wysokie uzyski energii i biogazu. Rośliny rosną wysokie, budują dużą masę dając wysoki plon suchej masy – to jedna z nowości w ofercie Syngenta.

Polecane odmiany na ziarno

SY Helenor – odmiana mieszańcowa dwuliniowa wysokim i stabilnym potencjale plonowania. Dobrze gospodaruje wodą (typ dry down), przez co lepiej znosi stres powodowany suszą i radzi sobie w takich niesprzyjających warunkach. Rośliny o wysokiej odporności na wyleganie. Odmiana odpowiednia do uprawy gleby szybciej nagrzewające się wiosną.

SY Granis – odmiana mieszańcowa dwuliniowa SC o wysokimi stabilnym potencjale plonowania. Rośliny dobrze gospodarują wodą, o wysokiej odporności na suszę i tolerancji na wyleganie. Odpowiadania do uprawy na gleby szybciej nagrzewające się wiosną.

Linia SB 0701 to nowość, która dostępna będzie od następnego sezonu, pod nazwą SY Astrella. Aktualnie kukurydza tej linia jest w badaniach rejestrowych. Dobre cechy plonowania i jakości sprawiają, że Syngenta spodziewa się wpisu do rejestru w 2024 r.

Spotkania w ramach Pól klasy S kukurydza to także okazja do eksperckich dyskusji, których i tym razem nie zabrakło. Była mowa m.in. jak prawidłowo zadbać o plantację kukurydzy ze szczególnym naciskiem na odchwaszczenie. Ponadto dr hab. Paweł Bereś z IOR-PIB objaśniał z czego wynikają anomalia w rozwoju kukurydzy.