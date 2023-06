Nowe rozwiązania biologiczne, bogata oferta odmian, kompletne programy ochrony i rolnictwo cyfrowe na Polach Klasy S Syngenta

Przejdź na nowoczesną stronę rolnictwa! Pod taki hasłem w Kostrogaju koło Płocka odbyła się specjalna edycja spotkania polowego Syngenty z cyklu Pola Klasy S. Nowa formuła znanego od wielu lat wydarzenia pozytywnie zaskoczyła odwiedzających.

Tematem przewodnim spotkania w Kostrogaju były nowe technologie: narzędzia rolnictwa precyzyjnego i rozwiązania biologiczne do ochrony upraw. Tradycyjnie firma zaprezentowała bogatą kolekcję odmian oraz programy ochrony zbóż i rzepaku. Po raz pierwszy pokazała też nowe opakowania dla płynnych środków ochrony roślin, które już wkrótce ukażą się na rynku.

Nowości w rozwiązaniach biologicznych

Produkty biologiczne odgrywają coraz większą rolę w zrównoważonym rolnictwie przyszłości i już teraz stanowią istotne uzupełnienie portfolio Syngenty. Jako pierwszy w ofercie firmy pojawił się biostymulator Quantis wprowadzony na rynek polski w 2022 roku. W tym sezonie ukazały się już dwie nowości: Atuva Groch&Bobik i Activ by aphea.bio, a firma już zapowiada kolejne premiery.

Quantis to biostymulator w formie płynnego nawozu organicznego. Zawiera organiczne związki węgla, aminokwasy oraz potas i wapń, wspierający naturalne procesy zachodzące w roślinie, poprawiający wydajność roślin i zmniejszający straty plonów, zwłaszcza w warunkach stresu abiotycznego – wysokich temperatur I suszy.

Atuva Groch&Bobik to inokulant strączkowy na bazie szczepów bakterii Rhizobium leguminosarum biovar viciae, zapewniający efektywne wiązania azotu przez groch zwyczajny, groch zwyczajny polny (peluszkę), soczewicę jadalną, bobik i wykę. Oprócz dostarczenia większości niezbędnego dla roślin strączkowych azotu, preparat poprawia ogólną kondycję roślin i zwiększa ich tolerancję na czynniki środowiskowe.

Ostatnio w ofercie Syngenty pojawił się Activ by aphea.bio – oparty na mikrobach biostymulator do zaprawiania nasion. Działanie preparatu potwierdzono w licznych badania laboratoryjnych i doświadczeniach. Activ by aphea.bio może zwiększyć potencjał plonów pszenicy i zabezpieczyć uprawę przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Niebawem Syngenta planuje wprowadzić na rynek Epivio Energy – preparat przeznaczony do zaprawiania nasion, zawierający wyciągi z alg, witaminy i bioskładniki o wysokiej zawartości substancji organicznych oraz chelatowany molibden (Mo) i mangan (Mn). Dzięki starannie opracowanej recepturze produkt przyspiesza kiełkowanie nasion, rozwój korzeni i pędów. Pobudza proces mineralizacji składników odżywczych, wspomagając wzrost siewek i zwiększając odporność roślin na stres środowiskowy.

Druga zapowiadana nowość to Kuanavo – organiczny preparat poprawiający obsadę roślin i zdrowotność upraw kukurydzy, dostępny w formie nawozu organicznego zawierającego 40-50 proc siarki mikronizowanej. Dzięki temu nadaje się do zaprawiania zaiarna.

Odmiany nasion zbóż i rzepaku Syngenty

Pod namiotem mikropoletkowym zaprezentowano bogatą kolekcję odmian zbóż i rzepaku Syngenty, wśród których na wyróżnienie zasługują SY Floretta oraz SY Maliboo.

Wysoko i stabilnie plonująca SY Floretta o wysokiej zawartości tłuszczu wyróżnia się elastycznym terminem siewu oraz zdolnością do kompensowania stresów pogodowych i herbicydowych jesienią dzięki bardzo wysokiemu wigorowi jesiennemu. Jest dobrym wyborem na słabsze stanowiska glebowe.

Jęczmień ozimy odmiany SY Maliboo dobrze radzi sobie z okresowymi niedoborami wody i również sprawdza się na słabszych stanowiskach. Cechuje go wysoka zimotrwałość, zdrowotność i parametry jakościowe ziarna.

Technologie ochrony zbóż i rzepaku

W ochronie zbóż zaprezentowano efekty regulacji oraz ochrony herbicydowej i fungicydowej. Wykorzystano kluczowe preparaty Syngenty zabezpieczające plon i jego jakość, a wśród nich Moddus 250 EC, Avoxa Pak i Axial Komplett Pak, a także Turbo Pak, Unix 75 WG i Elatus Era. W rzepaku przedstawiono wyniki działania fungicydów takich jak Toprex 375 SC, Amistar Gold Max i Treso.

Moddus 250 EC to sprawdzony regulator wzrostu zbóż, gwarantujący długą i stabilną regulację łanu oraz bezpieczeństwo skracania i regulacji w połączeniu z długą i stabilną ochroną przed wyleganiem.

Avoxa Pak i Axial Komplett Pak to dwa kompletne rozwiązania na chwasty w uprawie zbóż. W segmencie wiosennych rozwiązań na chwasty wyróżniają się wysoką skutecznością w zwalczaniu miotły zbożowej. Radzą sobie też z większością kluczowych chwastów dwuliściennych.

Turbo Pak to gotowy pakiet zawierający dwie substancje czynne (fenpropidynę i metkonazol), który kompleksowo zwalcza i ogranicza występowanie groźnych chorób grzybowych podczas pierwszych zabiegów wiosennych T-1. Wykazuje działanie interwencyjne i profilaktyczne w walce z mączniakiem prawdziwym, septoriozą paskowaną liści i rdzą. To, co wyróżnia Turbo Pak, to wkomponowanie metkonazolu w pierwszy zabieg ochrony, co zapewnia rotację substancji czynnych i dzięki temu zmniejsza ryzyko powstania odporności. Pak może być zastosowany w połączeniu z Unix 75 WG, który zawiera cyprodynil o działaniu interwencyjnym.

Elatus Era jest kompletnym preparatem w ochronie przed sprawcami wszystkich najważniejszych chorób grzybowych w większości gatunków zbóż. Zapewnia skuteczną ochronę w warunkach sprzyjających infekcji dzięki połączeniu dwóch różnych substancji czynnych: protiokonazolu o działaniu interwencyjnym i benzowindyflupyr (nazwa handlowa solatenol) o długim działaniu profilaktycznym.

Toprex 375 SC gwarantuje bezpieczeństwo dla roślin i regulację pokroju. Charakteryzuje się skutecznością na Phoma (sucha zgnilizna kapustnych), co jest szczególnie ważne jesienią.

Z powodu długiej i zimnej wiosny trudno było trafić w tym roku z odpowiednim terminem ochrony. W rzepaku dobrze sprawdziły się produkty Amistar Gold Max i Treso. W ramach dwuzabiegowej ochrony okołokwitnieniowej Syngenta rekomendowała Amistar Gold Max na początek kwitnienia i Treso w pełni kwitnienia.

Rolnictwo cyfrowe

Stawiająca na naukę i rozwój Syngenta opracowuje technologie, które pomagają zarządzać gospodarstwem w sposób nowoczesny, efektywny i zrównoważony. W Kostrogaju firma zaprezentowała swoje trzy najnowsze narzędzia cyfrowe: Cropwise Operations, Seed Selector i Interra Scan.

Cropwise Operations to kompleksowy system do zarządzania gospodarstwem. Umożliwia zdalne monitorowanie pól przy pomocy danych satelitarnych, prowadzenie dokumentacji pola, integrację z innymi systemami (ERP, SAP) i urządzeniami (stacje pogodowe, maszyny rolnicze).

Seed Selector z kolei pozwala na wybór najlepszej odmiany nasion kukurydzy na podstawie ogromnej bazy danych i doświadczeń firmy. Dostarcza spersonalizowane rekomendacje dostosowane do warunków klimatycznych i glebowych panujących na danym polu, pozwalając na uzyskanie maksymalnego plonu.

Interra Scan to narzędzie do analizowania gleby pod kątem zawartości makro- i mikroskładników, pH, właściwości takich jak tekstura czy próchnica, oraz dodatkowych parametrów, tj. zdolność wymiany kationów, dostępność wody dla roślin, wzniesienie n.p.m., węgiel organiczny i węgiel aktywny. Dzięki funkcji bardzo dokładnego skanowania gleby dostarcza 25 map informacji o wysokiej rozdzielczości, które pozwalają dobrać optymalną dawkę wysiewu nawozów, wapna czy nasion.

Evopac – nowe opakowania dla formulacji płynnych

Produkty w nowych opakowaniach, lepiej dopasowanych do easyconnect, pojawią się na polskim rynku z początkiem 2024 roku i noszą nazwę Evopac. Syngenta podkreśla, że Evopac został opracowany przez firmowy zespół ds. innowacji wspólnie z rolnikami. Nowe opakowania będą miały wyśrodkowaną szyjkę i wygodny, obrotowy uchwyt, odpowiedni zarówno dla lewo- i praworęcznych użytkowników. Doskonale widoczna podziałka i skala pomiarowa góra<dół i dół>góra pozwolą na większą dokładność przy napełnianiu opryskiwacza.

Dla przypomnienia, system easyconnect Closed Transfer System (ang. System Zamkniętego Obiegu, w skrócie CTS) to urządzenia umożliwiające bezpośrednie przelewanie środków ochrony roślin z oryginalnego opakowania do zbiornika opryskiwacza, pozwalające na dokładny pomiar objętości przelewanej substancji chemicznej. Urządzenia CTS znacznie zmniejszają narażenie operatora i ryzyko dla środowiska związane z rozpryskiem lub rozlaniem środka.