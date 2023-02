Pełne hale na Agrotech 2023. Najwięksi z pełną gamą i konferencja Plantpressu o nowej WPR

Wszystkie z siedmiu hal Targów Kielce na Agrotech są już zajęte – okazałe stoiska przygotują światowi liderzy w branży techniki rolniczej. W dniach od 17 do 19 marca ciągniki i maszyny zaprezentują tu Case IH, Steyr, John Deere, Class, koncern AGCO i wielu innych cenionych producentów. Dopełnieniem wydarzenia będą konferencje dotyczące nowej Wspólnej Polityki Rolnej.

28. edycja największej w Polsce wystawy techniki rolniczej w halach zapowiada się imponująco. Już teraz siedem hal jest zajętych, a najwięksi w branży – Case IH, Steyr, John Deere, Class, Zetor, AGCO z markami Massey Ferguson, Fendt i Valtra, Farmtrack, Landini, zapowiadają okazałe stoiska z różnorodną prezentacją ciągników i maszyn. Wśród nowości będzie Fendt Vario gen 7 oraz Kioti HX 1201 – najmocniejsze ciągniki tych marek.

Kolejne przedsiębiorstwa lokują się na terenie zewnętrznym, a przygotowywane są miejsca na stoiska „pod dachem” tymczasowym. JCB Interhandler pojawi się zarówno z ciągnikami, jak i z pojazdami, które są wykorzystywane także do prac w lasach. Równolegle z Agrotechem odbywać się będą XXII Targi Przemysłu Drzewnego i Gospodarki Zasobami Leśnej Las-Expo.

Potężne maszyny i roboty autonomiczne na Agrotechu

Z rozbudowanymi maszynami do uprawy przyjadą m.in. Maschio Gaspardo, Horsch, Dziekan, Kuhn, Agro-Masz, Dexwal, Jar-Met, Landstal. Nowoczesne opryskiwacze wystawią m.in. Krukowiak, Hardy. Innowacyjne maszyny do zielonek pokażą m.in. McHale i SaMasz. Dwa modele nowych ładowarek teleskopowych zaprezentuje Weidemann. Nie braknie firm produkujących maszyny do obsługi gospodarstw oraz hodowli zwierzęcych, jak Joskin vczy Jost z markami Rockinger, Tridec i Quicke. Nowością od firmy Euromilk będzie autonomiczny system podgarniania paszy EM LIZARD, czyli robot wykonujący pracę za rolnika, sterowany smartfonem.

O nowym PROWie w Targach Kielce

Rok 2023 to start nowego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Informacji na jego temat będzie można zaczerpnąć na stoisku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i instytucji mu podległych – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz ośrodków doradztwa rolniczego. W pierwszym dniu targów, 17 marca, odbędzie się Konferencja na temat nowej Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce i Unii Europejskiej, organizowana przez Wydawnictwo Plantpress, przy wsparciu Komisji Europejskiej, w ramach programu: Information Measures relating to the Common Agricultural Policy (IMCAP). Targi Kielce są partnerem tego wydarzenia.

Źródło: Targi Kielce