Joskin Volumetra 18 000D – samonośny wóz do zadań specjalnych, a my znamy jego cenę

Naturalne nawożenie gleby znane jest od bardzo wielu lat, zanim jeszcze unijne ekoschematy stały się modne i mocno (d)opłacalne. Maszyną, która wyznacza trend w tych zastosowaniach, jest Joskin Volumetra 18 000 D – samonośny wóz do zadań ekospecjalnych.

Taką maszynę można było zobaczyć na tegorocznym Agrotechu, gdzie na sporym stoisku firmy Joskin zajmowała zaszczytne miejsce. Prawdę mówiąc, Volumenta zajmowała tego miejsca dość sporo, bo to naprawdę ogromny wóz asenizacyjny. To, jak sama nazwa mówi, wóz o pojemności 18 000 litrów, choć pojemność większego modelu może sięgać 24 000.

Joskin Volumetra 18 000 D ma hydrauliczny układ jezdny

Ten widoczny na zdjęciach model został wyposażony w płozowy aplikator naglebowy zakończony stopką łyżwową o całkowitej szerokości 15 metrów. Posiada dwa rotory rozdrabniające i charakteryzuje się możliwością kopiowania terenu. Volumetra 18 000 D wyposażona jest też w hydrauliczne zawieszenie osi i dyszla.

Ciekawym rozwiązaniem jest właśnie sam dyszel, który został specjalnie zaprojektowany dla tego modelu tak, aby wóz miał bardziej zwartą budowę.Trzeba dodać, że dyszel jest także standardowo wyposażony w specjalne zawieszenie na silentblokach lub bardziej zaawansowane, oleopneumatyczne. Wszystko po to, aby zwiększyć komfort pracy. Niebagatelny wpływ na to ma także hydrauliczny układ jezdny Volumetry, który na pochyłościach zapewnia równomierne rozłożenie obciążeń wyładowanego wozu. Trzeba zaznaczyć, że zarówno ten, jak i wszystkie wozy asenizacyjne z serii Joskin Volumetra cechują nisko położony środek ciężkości i znakomita, jak na takie gabaryty, zwrotność.

Wóz Joskin Volumetra może być także wyposażony w ramię ssące, co znacznie ułatwia pracę operatorowi. Dzięki temu nie musi on w ogóle wysiadać z ciągnika, żeby napełnić wóz. To, jak i wszystkie operacje związane z pracą na polu można wykonać z poziomu komputera umieszczonego w kabinie ciągnika. Ułatwia to i znacznie przyspiesza wszystkie czynności obejmujące obsługę Volumetry.

Joskin Volumetra i aplikator Pendislide Pro 150/60 PS2 to właściwy komplet

Wystawiona na tegorocznych targach w Kielcach Volumetra 18 000 D (tu D oznacza dwie osie) wyposażona była w aplikator Pendislide Pro 150/60 PS2. Te modele aplikatorów Joskin występują w szerokościach od 12 do 18 metrów, a widoczny na zdjęciach miał 15 m szerokości. Ten aplikator pracuje w systemie węży wleczonych zakończonych stopką łyżwową, co pozwala ograniczyć straty składników pokarmowych z gnojowicy do około 40%. Dostosowując wóz Joskina do potrzeb własnego gospodarstwa, do wyboru mamy też całą gamę systemów pompowania i sprzętu ssawnego oraz w standardzie przygotowanie do aplikatorów i ramp.

Tak wielki wóz, jakim jest Joskin Volumetra 18 000 D, okazuje się całkiem przyjazny także dla samego ciągnika. Dzięki zaawansowanemu układowi jezdnemu zapotrzebowanie mocy do efektywnej pracy na polu jest niewielka. Jak nam mówi Sławomir Pryba, specjalista firmy Joskin, zapotrzebowanie mocy ciągnika obliczamy, mnożąc ilość metrów sześciennych przez 10 koni mechanicznych. I tak dla tego modelu moc ciągnika wynosi 180 KM. Jak dodaje nam specjalista Joskin, sam wleczony przecież aplikator o znacznej szerokości nie jest zbyt obciążający dla zużycia paliwa przez ciągnik. Przy szerokości 15 metrów, jaką tu mamy, powinniśmy do mocy ciągnika doliczyć około 10 KM.

Cena takiego zestawu, jaki widzimy na zdjęciach z targów Agrotech, wynosi łącznie 500 000 zł, a składa się na niego beczka Volumetra 18 000 D z wyposażeniem za 300 000 zł netto i 15-metrowy aplikator Pendislide Pro 150/60 PS2 w cenie 200 000 zł.