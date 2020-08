Patronat Prezydenta RP nad uroczystościami dożynkowymi w 2020 roku

Prezydent RP Andrzej Duda objął Patronat Narodowy nad uroczystościami dożynkowymi organizowanymi w 2020 roku na terenie całego kraju.

– Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając codzienny trud i ciężką pracę rolników, pragnie włączyć się w to ważne dla mieszkańców polskich wsi święto i razem z nimi dziękować za tegoroczne zbiory. W stulecie Bitwy Warszawskiej, wielkiego polskiego zwycięstwa, Prezydent RP pragnie też uhonorować polskich chłopów, którzy ofiarnie walczyli o wolną i niepodległą Polskę. Prezydent składa hołd polskim gospodarzom – żołnierzom Armii Ochotniczej 1920 roku oraz Premierowi Rządu Obrony Narodowej Wincentemu Witosowi, który w swej „Odezwie do Braci Włościan” wezwał mieszkańców wsi, by ratowali Ojczyznę od niewoli i hańby – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej Prezydenta RP

Kancelaria Prezydenta RP zaprasza wszystkich organizatorów uroczystości dożynkowych w całym kraju do włączenia się w Dożynki 2020 pod Patronatem Narodowym Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

– Informacje o organizowanych przez Państwa obchodach prosimy przekazywać pocztą elektroniczną do Kancelarii Prezydenta RP na adres: listy@prezydent.pl lub listem tradycyjnym na adres: ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa. Nazwy miejscowości, w których będą odbywać się dożynki zostaną zaznaczone mapie patronatów narodowych, na stronie internetowej www.prezydent.pl – informuje Kancelaria Prezydenta RP

Prezydent RP Andrzej Duda skierował do uczestników tegorocznych uroczystości również dożynkowych list , który można pobrać z jego strony internetowej i odczytać podczas obchodów Święta Plonów.

Krzesimir Drozd