Andrzej Duda o polskim sektorze rolno-spożywczym: Mamy doświadczenie w ekspansji na rynki zagraniczne

Podczas V Konferencji ONZ w sprawie państw najsłabiej rozwiniętych Prezydent RP Andrzej Duda wystąpił w roli głównego mówcy na Forum Sektora Prywatnego, gdzie wziął udział w panelu dotyczącym rolnictwa i rozwoju terenów wiejskich.

Prezydent podkreślił, że sektor rolno–spożywczy w wielu krajach, w tym w Polsce, jest istotnym działem gospodarki narodowej i ma duże znaczenie ekonomiczne, społeczne czy środowiskowe. Stanowi przy tym kluczowy element zapewnienia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, wpływa dodatnio na saldo handlu zagranicznego oraz generuje miejsca pracy.

Obecnie rolnictwo rozwija się dzięki nowoczesnej technologii: sztucznej inteligencji, systemów nawigacji, zdjęć satelitarnych oraz platform cyfrowych dla rolników. Polska stosuje takie rozwiązania, czego przykładem jest pionierski system korzystający ze zdjęć satelitarnych do prowadzenia badań dla statystyki rolnictwa wdrożony przez Główny Urząd Statystyczny. Funkcjonuje również System Wiedzy i Innowacji w Rolnictwie, który ułatwia współpracę administracji, jednostek naukowych, szkół, doradztwa rolniczego, związków i organizacji branżowych, a także przedsiębiorców. Prezydent Duda podkreślił, że dla stabilnego rozwoju rolnictwa potrzebne jest wsparcie państwa, współpraca z samorządami lokalnymi i środowiskami eksperckimi; odpowiednia modernizacja tego sektora pozwala na zrównoważenie wewnętrznych migracji oraz zniwelowanie różnic społecznych.

Polskie rolnictwo dokonało ogromnego postępu od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej, zajmując czołowe miejsca, jeśli chodzi o produkcję i eksport produktów mlecznych, mięs, owoców, warzyw oraz zbóż na świecie. Polska stała się ważnym eksporterem żywności – w ciągu ostatnich 20 lat wartość polskiego eksportu rolno-spożywczego wzrosła siedmiokrotnie, a jego odbiorcami w 2021 roku było 168 krajów świata. Polska jest piątym producentem żywności w Unii Europejskiej z udziałem w unijnej produkcji na poziomie 10,5%.

Obecnie obroty handlowe produktami rolno–spożywczymi pomiędzy Polską a krajami najsłabiej rozwiniętymi są niewielkie i ograniczają się jedynie do kilku grup produktów – Prezydent wyraził nadzieję, że pomimo różnic klimatycznych, odległości i innych barier wymiana handlowa produktami rolnymi zostanie zwiększona. – Jako Prezydent Polski deklaruję gotowość wsparcia ze strony naszych firm, które mają odpowiednie doświadczenie związane z modernizacją sektora oraz ekspansją na rynki zagraniczne – zapewnił Andrzej Duda. – Mamy wiele do zaoferowania, od gotowych produktów po know–how i jesteśmy gotowi się tym dzielić, by wspólnie rozwijać relacje gospodarcze.