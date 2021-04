W Polsce już od lat dziewięćdziesiątych obserwujemy znikanie gospodarstw rolnych. Młodzi ludzie nie są zainteresowani przejęciem schedy po rodzicach i dalszym prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Najczęściej wyjeżdżają do miasta aby tam kontynuować naukę i już nie wracają do rodzinnego siedliska. W ciągu 15 lat od wstąpienia do Unii Europejskiej w Polsce zniknęło 450 tysięcy gospodarstw rolnych.

Zdaniem Janusza Wojciechowskiego, unijnego komisarza ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, zatrzymanie odpływu ludności z obszarów wiejskich możliwe będzie wtedy, gdy mieszkańcy wsi będą traktowani tak samo jak mieszkańcy miast. Jako przykład nierówności społecznej komisarz podał wykluczenie komunikacyjne, z którym na co dzień zmagają się mieszkańcy wsi

– Transport publiczny nie jest po to, żeby się opłacał. To są usługi publiczne, które mieszkańcom się należą. Mieszkańcy wsi muszą być traktowani tak samo jak mieszkańcy miast. Wywieram presje, aby w Planie Odbudowy obszary wiejskiej nie zostały pominięte i otrzymały wsparcie – mówi Janusz Wojciechowski.

Przeciwnym problemem do depopulacji, jaki w ostatnich latach pojawił się obszarach wiejskich jest tendencja osiedlania się mieszkańców miast na terenach wiejskich znajdujących się niedaleko dużych aglomeracji.

– Często ludzie ci nie zdają sobie sprawy z tego, jak wygląda praca rolnika i prowadzenie gospodarstwa. Denerwuje ich pianie koguta, jazda ciągnikiem, czy w czasie żniw praca kombajnów do późnych godzin nocnych. Osoby z miast są nieprzygotowane na to, że na wsi nie zawsze będzie ładnie pachniało, że nie jest tak cicho, jak się na początku wydawało – podkreśla minister rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorz Puda.

Z opinią tą zgadza się Janusz Wojciechowski. Jego zdaniem wieś to przede wszystkim miejsce gdzie produkuje się żywność. Wieś musi mieć tu swoje prawa, z pianiem kogutów i łoskotem kombajnów włącznie.

Dlatego, jak zaznacza szef MRiRW, należy wspierać przede wszystkim tych mieszkańców wsi, którzy prowadzą produkcję w swoich gospodarstwach.

– Środki z WPR, które przeznaczone są na rozwój obszarów wiejskich, powinny trafiać przede wszystkim do rolników, a nie do napływowej ludności, której życie zawodowe związane jest z miejskimi aglomeracjami. Musimy dbać o interes rolników, dla których ziemia jest naturalnym środowiskiem życia i pracy – podsumowuje minister Puda.