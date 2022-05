Ogólnodostępna platforma FaST poprawi efektywność nawożenia. Jej wdrożenie coraz bliżej

Komisja Europejska 25 maja opublikowała wyniki badania dotyczącego wdrożenia narzędzia Farm Sustainability Tool for Nutrients (FaST). To cyfrowe narzędzie rolnicze, które można obsługiwać na smartfonach, tabletach i komputerach.

Urządzenie to połączy istniejące dane z ręcznym wprowadzaniem danych przez rolników, aby zapewnić dostosowane zalecenia dotyczące nawożenia upraw poprzez plan zarządzania składnikami odżywczymi, który przyniesie korzyści ekonomiczne i środowiskowe dla rolników i ogółu społeczeństwa.

– Nowa wspólna polityka rolna (WPR) ma na celu wspieranie zrównoważonego i konkurencyjnego sektora rolnego, który może wspierać źródła utrzymania rolników, zapewniać społeczeństwu zdrową i zrównoważoną żywność oraz pomagać w tworzeniu tętniących życiem obszarów wiejskich. Aby przyczynić się do realizacji tego nadrzędnego celu, państwa członkowskie będą zobowiązane do ustanowienia systemu dostarczania rolnikom FaST w ramach krajowych planów strategicznych WPR. FaST jest uważany za podstawową platformę do generowania i ponownego wykorzystywania rozwiązań dla zrównoważonego i konkurencyjnego rolnictwa – informuje Biuro Prasowe Komisji Europejskiej.

Badanie FaST Navigator (Algorytmy zarządzania składnikami odżywczymi, ocena waloryzacji nakładów i gazów cieplarnianych (GHG) – narzędzie do optymalizacji zasobów) miało na celu rozwiązanie jednego z głównych wyzwań we wdrażaniu FaST: dostępność modeli operacyjnych, które są niezbędne do dostarczać znormalizowanych i spójnych porad dotyczących stosowania nawozów w różnych warunkach dostępności danych.

Jak podaje KE wyniki badania pozwoliły zidentyfikować modele niezbędne do zapewnienia dokładnych porad ilościowych na temat stosowania nawozów, a także niezbędne do oceny emisji gazów cieplarnianych i ich pochłaniania. Wymagania dotyczące danych w tych modelach wahają się od bardzo precyzyjnych algorytmów, opartych na szczegółowych danych, do bardziej operacyjnych metod opartych na wspólnych danych dostępnych dla zdecydowanej większości rolników.

Opracowane modele ułatwią wdrożenie FaST, zapewniając ustandaryzowane odniesienie do procedur obliczeniowych. Będą w pełni otwarte i dostępne, aby zachęcić i ułatwić ich powszechne przyjęcie.

Według Komisji Europejskiej FaST pomoże położyć podwaliny pod kompleksowy ekosystem cyfrowy na potrzeby zrównoważonego zarządzania rolnictwem i gruntami w Europie. Będzie wspierał rolników w ich administracyjnych procesach decyzyjnych i przyczyni się do zwiększenia rentowności gospodarstw i zrównoważenia środowiskowego. Jednocześnie zapewni niezawodne miejsce lądowania w gospodarstwie dla twórców rozwiązań cyfrowych (w tym rozwiązań satelitarnych) i dostawców usług. Zmniejszy obciążenie administracyjne rolników i agencji płatniczych oraz usprawni komunikację między rolnikami a władzami publicznymi.