John Deere wznosi swoje opryskiwacze na nowy poziom (video)

Przychodzi moment, w którym klienci mówią: sprawdzam, wówczas producent musi określić się, czy jego spektakularne koncepty są jedynie makietami na pokazy, czy pod ładnym lakierem kryje się coś więcej.

Do której z dwóch grup należy John Deere? Można powiedzieć, że to żadnej, bowiem nie ma mowy, aby firma czekała, aż ktoś ich sprawdzi i swoje koncepty metodycznie przekuwa w realną ofertę dla rolnika. Tak jak to miało miejsce w przypadku przekładni eAutoPowr, tym razem do oferty jako pełnoprawny produkt wchodzi system See & Spray, czyli nic innego jak wyposażenie opryskiwacza dysponującego pełną kontrolą każdej z dysz dodatkowo w komputer i kamery, co pozwala na całkowicie selektywny oprysk tylko samych chwastów, oszczędzając przy tym zarówno substancję czynną, uprawę jak i środowisko.

System można było spotkać wcześniej jedynie w w Stanach Zjednoczonych pod nieco inną nazwą – See & SprayTM Select. W Europie nowy wariant był rozwijany i jako koncept wielokrotnie zyskiwał uznanie na międzynarodowych wystawach. Wspomniane kamery zintegrowane są, po jednej na każdy metr szerokości roboczej, bezpośrednio z wysięgnikiem lub podwoziem maszyny (kamera na środku). Zarejestrowane obrazy są przetwarzane w celu oceny z czym w danym fragmencie pola mamy do czynienia. Jeżeli algorytm uzna, że jest to chwast, sterownik indywidualnie uruchamia dysze do oprysku punktowego. Wykrywanie chwastów umożliwia precyzyjną aplikację herbicydów, bo identyfikowane są wszystkie chwasty widoczne dla ludzkiego oka.

Prądowe dobicie

A skoro See & Spray przechodzi z fazy koncepcyjnej do pierwszego składu, to pora na coś nowego. Zdecydowanie w John Deerze nie zamierzają spoczywać na laurach. Elektroherbicydy to nie tak nowa, choć bardzo mało rozpowszechniona alternatywa dla klasycznych oprysków. Do tej pory pionierem i propagatorem tej techniki była szwajcarska firma z miejscowości Zug – Zasso. Uznanie zdobyła najpierw w Brazylii, gdzie ich maszyny linii Electroherb zostały docenione przez tamtejszych plantatorów, którzy polubili łatwość, z jaką można pozbyć się chwastów, rezygnując z herbicydów na rzecz prądu elektrycznego. Innym przykładem takich maszyn są produkty firmy Crop.zone, z którą John Deere nawiązał współpracę, czego efektem jest system Dual.Volt.24M, który jest testowany na zaczepiany opryskiwaczu serii R900.