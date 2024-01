John Deere z Muskiem w kosmosie? Początek współpracy ze SpaceX

Choć fizycznie jeszcze nie, ale kto wie, co koncern planuje w przyszłości. Tymczasem John Deere nawiązuje współpracę z przedsiębiorstwem kojarzonym głównie z Elonem Muskiem – SpaceX – aby zapewnić jeszcze większą jakość usług łączności satelitarnej. Wszak w dużej mierze to, co dzieje się na polu, pochodzi już z kosmosu.

Rolnictwo precyzyjne ma być jeszcze bardziej dostępne dzięki wykorzystaniu łączności Starlink SpaceX.

– Rozwiązanie SATCOM firmy John Deere będzie wykorzystywać Internet satelitarny Starlink firmy SpaceX. Aby aktywować to rozwiązanie, dealerzy John Deere zainstalują terminal Starlink na kompatybilnych maszynach wraz z modemem 4G LTE JDLink w celu połączenia maszyny z Centrum Operacyjnym John Deere. Umożliwi to w pełni wykorzystanie takich technologii, jak autonomiczność, udostępnianie danych w czasie rzeczywistym, zdalna diagnostyka, ulepszone rozwiązania w zakresie naprawy i komunikacji pomiędzy maszynami – podaje serwis Successful Farming.

O ile w naszych warunkach problemy z dostępnością sieci nie są aż tak uciążliwe, to w USA słaba łączność lub brak łączności obejmuje ok. 25% gruntów uprawnych, zaś w Brazylii jest to nawet aż 75%. Dlatego też John Deere udostępni SATCOM najpierw w tych dwóch krajach już w drugiej połowie tego roku.