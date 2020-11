Nowy dealer marki Steyr w woj. pomorskim

Wraz z początkiem listopada 2020 roku, do grona autoryzowanych Dealerów marki Steyr dołączyła firma Amatech Jarosław Poznański. Nowy dystrybutor będzie świadczył pełen zakres usług sprzedażowych i serwisowych dla marki Steyr na terenie woj. pomorskiego.

Firma Amatech zajmuje się sprzedażą maszyn i urządzeń rolniczych oraz budowlanych, a także sprzedażą części zamiennych. Ponadto świadczy usługi serwisowe z zakresu naprawy maszyn oraz zbioru zbóż i słomy. Jak czytamy w komunikacie wydanym przez firmę Steyr, posiada szerokie kompendium wiedzy w zakresie doradztwa i doboru odpowiednich maszyn dla klientów, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb każdego odbiorcy. W chwili obecnej posiada jedną, główną siedzibę w miejscowości Czarlin (okolice Tczewa).

– Korzystając z ponad 10-letniego doświadczenia w branży maszyn rolniczych, stworzyliśmy firmę, która została ukierunkowana na specjalistyczną obsługę gospodarstw rolnych, używających maszyn od światowej klasy producentów. Ciągniki rolnicze to dla nas zupełnie nowe wyzwanie, jednak chcieliśmy już od dłuższego czasu zainwestować w tę dziedzinę. To uzupełnienie naszej dotychczasowej działalności i poszerzenie oferty handlowej firmy. Do tej pory oferowaliśmy sprzęt uprawowy, maszyny zielonkowe, prasy oraz ładowarki teleskopowe. Brakowało nam jednak najważniejszych maszyn w polskich gospodarstwach, a mianowicie ciągników rolniczych. Oferujemy sprzęt rolniczy pochodzący wyłącznie od sprawdzonych producentów, dostarczających rolnikom niezawodne maszyny od wielu lat, więc i tym razem w grę wchodziły tylko ciągniki najwyższej klasy, a marka Steyr właśnie takie posiada – mówi Jarosław Poznański właściciel firmy Amatech.

Fundamentem rozwoju marki Steyr w Polsce są silni i prężnie działający autoryzowani dystrybutorzy. Dlatego zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z firmą Amatech w zakresie sprzedaży i serwisu marki Steyr na terenie województwa pomorskiego – stwierdza Sławomir Sikora, dyrektor rozwoju sieci dealerskiej Steyr w Polsce.