Zupełnie nowa seria ciągników Steyr Absolut CVT oficjalnie zaprezentowana

W trakcie trwających w ubiegłym tygodniu targów rolniczych Agraria w Wels w Austrii firma Steyr pokazała nową gamę ciągników Steyr Absolut CVT, która zostanie rozszerzona do pięciu modeli, obejmujących zakres mocy od 180 KM do 260 KM.

Nowa seria Absolut CVT przejęła niektóre elementy, które zostały już wcześniej wprowadzone w większym modelu Terrus CVT. Są to m.in. podłokietnik Multicontroller III z konfigurowalnymi przyciskami, monitor Infomat 1200, funkcje rolnictwa precyzyjnego i nowe odbiorniki, charakterystyczne światła LED firmy Steyr czy też nowa duża kabina, w której znajdują się chłodzone schowki, wydajna klimatyzacja, wysokiej jakości system audio, przycisk włączania/wyłączania silnika oraz laminowana przednia szyba.

Jednak nowy wygląd to nie wszystko bo najwięcej nowości kryje się pod maską. Aby zwiększyć osiągi w najmocniejszym modelu 6280 CVT, wprowadzono poprawki do silnika, modyfikacje maski, większy pakiet chłodnic i układ oczyszczania spalin. Elektronicznie zmieniana geometria turbosprężarki (e-VGT), unikalna dla modelu 6280, jest z kolei niezbędna do osiągnięcia maksymalnej mocy 302 KM dla tego ciągnika.

W zbiorniku paliwa wprowadzono szereg nowych funkcji, z których pierwszą jest zwiększenie pojemności zbiornika, która obecnie wynosi 460 l, czyli o 18% więcej niż w przypadku poprzedniej generacji.

Nie zapomniano również o komforcie i w nowym modelu zostanie wprowadzone półaktywne zawieszenie kabiny ze zmiennym tłumieniem. System ten aktywnie izoluje kabinę od ruchu podwozia i zapewnia operatorowi nowy poziom komfortu. Zawieszenie kabiny składa się z cylindrów hydraulicznych ze zintegrowanymi akumulatorami, zaworami sterującymi i czujnikami położenia. Tłumienie jest kontrolowane na podstawie informacji z akcelerometru na ramie kabiny

Z kolei zwiększenie mocy przekładni Absolut CVT i nowe opcje opon (tylne opony w maksymalnej szerokości 710 mm i wysokości 2,05 m) wymusiły zmiany w układzie napędowym takich jak np. zmodernizowany hydrostat. Przekładnia główna Heavy Duty jest standardem we flagowym modelu 6280 Absolut CVT, ale jest również dostępna jako opcja w modelach Absolut 6240 CVT i Absolut 6260 CVT.

Ponadto nowy Absolut CVT ma teraz prostszy i bardziej atrakcyjny wizualnie układ zaworów sterujących, węży hydraulicznych i wiązki przewodów układu napędowego. W rezultacie liczba połączeń hydraulicznych została zmniejszona o 30. Korzyści z tego obejmują zmniejszenie punktów wycieków, co może przyczynić się do większej niezawodności.

Ponadto oprócz ISOBUS klasy 3. nowy ciągnik Absolut CVT może być wyposażony w najnowszy protokół komunikacyjny Tractor Implement Management (TIM), czyli rozwiązanie umożliwiające przesyłanie informacji do i z osprzętu.

Nowe ciągniki trafią do sprzedaży w 2024 roku ale już w przyszłym roku będą zbierane na nie zamówienia i pojawi się niewielka seria próbna.