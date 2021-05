Nowe wzmocnione dłuta do agregatów Unii

Unia wprowadza do oferty dłuta Durum do agregatów Cross i Kos Premium. Nowe elementy zostały wykonane z kutej stali, zaś najbardziej narażone na ścieranie miejsca uzbrojono w płytki z węglika wolframu.

Według deklaracji producenta, dzięki zastosowaniu tej technologii, ich żywotność jest 8-krotnie dłuższa niż elementów standardowych. Takie wyniki otrzymano po wykonaniu testów w warunkach laboratoryjnych i podczas prób praktycznych.

– Zakończyliśmy pierwszą fazę testów przeprowadzanych w warunkach polskich gospodarstw. Dłuta testowane były na kamienistych glebach z dużą zawartością kwarcu.

W momencie montażu na testowych kultywatorach CROSS, masa nowej redlicy DURUM wynosiła 3,65 kg. Po przepracowaniu około 100 hektarów masa dłuta zmniejszyła się zaledwie o nieco ponad 200 g, do wartości 3,46 kg – deklaruje Kamil Kosecki, Product Manager odpowiedzialny grupę maszyn uprawowych Unia.

– Dzięki przemyślanej konstrukcji i zastosowaniu wysokiej jakości komponentów, dłuta Durum pracują od początku do końca eksploatacji z tą samą głębokością. Cechą charakterystyczną redlic Durum jest to, że ścierają się one od spodu, a ich długość pozostaje niezmieniona. Redlice te gwarantują bardzo wysoką jakością uprawy, do głębokości nawet 30 cm – deklaruje producent.

Cena redlic Durum to 288 zł/szt, podczas gdy cena redlicy standardowej wynosi 84 zł.

Źródło: Unia