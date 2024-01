Unia Ibis Vario S5 na złoto – czyżby nowy kolor maszyn Unii?

Komunikacja wizualna jest dla producentów maszyn bardzo istotna, dlatego niemal każdy z nich ma “swój” kolor. Jest tak i z maszynami Unii, bo czerwień stała się charakterystycznym wyróżnikiem producenta. Jednak pewna maszyna unitów zdaje się temu przeczyć. Czyżby nowy kolor maszyn Unii zapowiadał zmiany?

Od ponad stu lat maszyny firmy Unia związane są z polskim rolnictwem, a produkty są rozpoznawalne nie tylko u nas, ale i na wielu kontynentach. Są rozpoznawalne także z daleka dzięki charakterystycznej czerwieni, na jaką są od wielu lat malowane. Ten wyróżniający się kolor zawarty także w logo stał się symbolem całej firmy.

Jednak coś w tej materii się chyba zmienia, bo w czasie targów Agritechnica w Hanowerze na stoisku Unii poza “normalnymi” maszynami uwagę przyciągał wielki pług Ibis Vario S5 w bardzo nietypowym kolorze.

Złoto – czyżby nowy kolor maszyn Unii?

Tak, jak widzicie na zdjęciach, Ibis Vario S5 pomalowany był na złoty kolor. Naprawdę złoty, choć nasze zdjęcia wykonane w sztucznym, ledowym świetle wystawowych hal nie oddają pełni i głębi tego koloru. Musimy przyznać, że ten dość zaskakujący kolor zwracał uwagę zarówno zwiedzających hanowerską wystawę, jak i nas samych. Mówiąc wprost: ostro “waliło po oczach” i budziło zaciekawienie, bo takiego cuda kolorystycznego jeszcze nie widzieliśmy.

Zaraz pojawiły się pytania i domysły: czy Unia zmienia kolor swoich maszyn z czerwonego na złoty? Byłby to dosyć radykalny i zaskakujący krok wizerunkowy. Prędzej spodziewalibyśmy się, że Fendt będzie malował swoje ciągniki na biało w małe żółte kółeczka, niż Unia swoje maszyny na złoto. Tym bardziej że, jak to określił jeden z naszych redakcyjnych kolegów, “ to diabelnie droga farba”.

5 lat złotej gwarancji Unii

O wytłumaczenie “złotej” kwestii pługa Ibis Vario poprosiliśmy przedstawicieli samej Unii, którzy dość szybko wybili nam z głów wszystkie domysły co do gruntownej zmiany kolorystycznej maszyn producenta. Jak nie wiecie, o co chodzi, to chodzi oczywiście o… gwarancję, bo od teraz wszystkie pługi Ibis Vario mają pięć lat gwarancji mechanicznej. Dla ciekawych od razu wyjaśniamy, że nie dotyczy ona oczywiście elementów roboczych pługa.

Złoty pług, choć niezmiernie ciekawy kolorystycznie, okazał się jednak elementem strategii marketingowej, a nie zmiany kolorystyki maszyn tego uznanego polskiego producenta. Trochę szkoda, bo trzeba przyznać, że wygląda naprawdę szałowo.