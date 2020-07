Nowe kosiarki w ofercie Claasa

Od lata 2020, Claas wprowadza na rynek nowe kosiarki z tylnym zawieszeniem bocznym, które zastąpią obecną serię Disco 210, 250 oraz 290. Dziewięć zupełnie nowych modeli posiada nie tylko wiele przydatnych funkcji, ale także sprawdzone belki tnące Max Cut. Kosiarki dostępne są w szerokościach roboczych od 2,2 do 3,4 m.

Jak zapewnia producent, podczas konstruowania belki tnącej Max Cut szczególną uwagę zwrócono m.in. na ochronę przed zużyciem i trwałość elementów. Kształt belki sprawia, że duże koła zębate dysków tnących są montowane w mocno wysuniętej pozycji do przodu, co pozwala na jak największe nakładanie się na siebie powierzchni docinania nożyków, a ponadto koła zębate dysków tnących są zazębione z dwóch stron w każdym przypadku.

Równomierne rozmieszczenie dysków zapewnia również równomierny obraz cięcia. Ukształtowany z jednego kawałka stali, falisty kształt belki kosiarki, który jest stale smarowany w kąpieli olejowej, wraz ze specjalnie ukształtowanymi płozami tworzy efekt tunelu, który nie brudzi paszy. Specjalnie utwardzone wkłady między płozami mają różny kształt odpowiednio dla zbieżnego i rozbieżnego ruchu dysków tnących, które zapewniają skuteczną ochronę i optymalny przepływ pokosu, a także pełnią funkcję listwy ścinającej.

Belka kosiarki Max Cut jest seryjnie wyposażona w moduł bezpieczeństwa Safety Link, który posiada ustalony punkt zerwania na każdym dysku tnącym, który odłącza skutecznie dysk od układu napędowego, ale jest zabezpieczony przed odlotem dzięki śrubie osiowej.

Nowy zaczep centralny do kosiarek Disco z bocznym zawieszeniem

W kosiarkach dyskowych Disco zastosowana jest nowa konstrukcja bocznego zawieszenia, która ma zapewnić równomierny nacisk na podłoże, podobnie jak w kosiarkach z zawieszeniem centralnym, na całej szerokości roboczej. W tym przypadku duża sprężyna amortyzująca zatrzaskuje się na środku ramy maszyny. Ponadto, linia sił sprężyny przebiega dokładnie przez środek ciężkości zespołu koszącego. Siła ta jest równomiernie rozłożona na belce kosiarki przez wewnętrzne i zewnętrzne podparcie. Rezultat: czysty pokos i równomierne cięcie.

Disco 10: Maksymalna jakość cięcia przy niskiej wadze.

Firma Claas wprowadza do podstawowego segmentu kosiarek dyskowych trzy nowe kosiarki boczne Disco 24, Disco 28 i Disco 32 o szerokości roboczej od 2,2 do 3,0 m i prostej konfiguracji, znane z rodziny Disco i sprawdzone tysiące razy. Jak twierdzi producent, kosiarki serii Disco 10, mimo niewielkiego ciężaru roboczego, charakteryzują się solidną konstrukcją, dzięki czemu projektantom udało się dodatkowo wzmocnić obszary narażone na duże obciążenia i zoptymalizować obszary mniej obciążone, takie jak pokrywy zewnętrzne.

Kosiarki serii Disco 10 mogą pracować na stokach o nachyleniu do 45°. Mechaniczny system chroniący belkę kosiarki natychmiast reaguje na kolizje i odchyla ją do tyłu. Po cofnięciu maszyną włącza się on automatycznie ponownie.

Standardowo dostępny jest napęd z podwójną przekładnią, co pozwala na wyjątkowo wąską pozycję transportową i nowy kąt składania 95°. Mocny napęd pasowy tłumi skoki obciążenia i może być napinany bez użycia narzędzi za pomocą pokrętła. Tak jak w przypadku poprzednich modeli, moc jest doprowadzana bezpośrednio z góry do wewnętrznego dysku tnącego. Wałek przekaźnikowy można zredukować z 540 obr./min do 480 obr./min w lekkich pokosach, co znacznie zmniejsza zużycie oleju napędowego. Przemyślana jest również łatwość konserwacji. Belka tnąca kosiarki jest swobodnie dostępna na całej szerokości roboczej dzięki szerokiemu otwarciu pokryw ochronnych. Noże są przykręcane śrubami lub dostępne z mechanizmem szybkiej wymiany. Dostępne są różne możliwości montażu, rama montażowa Quickhitch oraz dolne mocowanie lewego sworznia dźwigni dolnych ułatwiają montaż na ciągniku.

Disco 100: opcjonalnie z lub bez kondycjonera

Modele Disco 360 i 320 o szerokości roboczej 3,0 i 3,4 m zastępują serię 50. Posiadają one nową konstrukcję zawieszenia bocznego z centralnym odciążeniem belki tnącej przez sprężyny, które można regulować bez użycia narzędzi. Belka tnąca Max Cut jest tak samo wysokiej jakości, jak w dużych modelach Disco i zapewnia maksymalną oraz trwałą wydajność pracy przy stałym smarowaniu i redukcji prędkości wałka WOM. Nowa seria DISCO 100 wyposażona jest również przekładnię WOM 1000 obr./min, zintegrowany system ochrony najazdowej i szybką wymianę nożyków. Solidna konstrukcja gwarantuje maksymalną żywotność.

Nowa pozycja transportowa do 105°, tzn. ponad środkiem ciężkości, zapewnia bezpieczny transport nawet przy użyciu lżejszych ciągników. Zgodnie z zasadą “patrz i bądź widoczny”, pole widzenia lusterek wstecznych ciągnika nie jest ograniczane przez zespół koszący, a tylne światła nie są zasłaniane. Nowy siłownik hydrauliczny o podwójnym działaniu zapewnia niezawodny i bezpieczny proces składania nawet na pagórkowatym terenie. Zapewnia on również amortyzację pozycji końcowej.

Dodatkowo, dla specjalnych wymagań dostępne są cztery różne modele z kondycjonerami palcowymi lub walcowymi, szerokościami roboczymi od 2,2 do 3,0 m i pozycją transportową 95°:

Disco 240 RC, 280 C, 280 RC i 320 C oraz 240 RC są seryjnie wyposażone w kondycjoner walcowy, natomiast Disco 280 jest opcjonalnie wyposażona w kondycjoner palcowy lub walcowy. Model Disco 320 C posiada zintegrowany kondycjoner palcowy.

We wszystkich modelach z kondycjonerem seryjnie montowany jest ogranicznik podnoszenia na nawrotach, w modelach bez kondycjonera jest on dostępny opcjonalnie. Opcjonalny zestaw parkingowy pozwala na oszczędność miejsca i jednocześnie bezpieczne przechowywanie w pozycji transportowej.

Źródło: Claas