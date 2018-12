W dniach 7-8 czerwca w miejscowości Ołdaki-Polonia odbyły się pokazy maszyn zielonkowych firmy New Holland. Zaprezentowane zostały zarówno kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki, prasy i owijarki, jak również ciągniki firmy.

Jak przedstawił Łukasz Chęciński, dyrektor marketingu marki New Holland w Polsce –Tegoroczne pokazy maszyn New Holland rozpoczynamy od miejscowości Ołdaki-Polonia w pobliżu Czyżewa, w której znajduje się nasz autoryzowany diler – firma Primator Henryk Kraszewski.

W trakcie pokazu można było sprawdzić pracę kosiarek Kongskilde modeli GXF 3605 (czołowej) oraz GXS 3205P (tylnej), których właścicielem obecnie jest koncern CNH. Następnie zostały zaprezentowane nowości marki New Holland linii zielonkowej w postaci zgrabiarki ProRotor 420, a także przetrząsacza ProTed 690 o szerokości roboczej 6,9 m, który idealnie kopiuje nierówności terenu. Pokazano również pracę prasy Roll Baller 125 Single. Zaznaczmy, że w prasach New Holland stosuje opatentowany tzw. kaczy dziób. Jest to rozwiązanie, które zapewnia dokładne zapodanie siatki i idealne owiniecie beli.

Nowa prasoowijarka zmiennokomorowa RollBelt 150 CropCutter

Najnowszą maszyną jaką New Holland zaprezentował podczas pokazów polowych była prasoowijarka zmiennokomorowa RollBelt 150 CropCutter. Jest to pierwsza tego typu maszyna w Polsce, do zbioru zarówno suchej jak i wilgotnej masy. Prasoowijarka RollBelt 150 CropCutter w trakcie pokazów była połączona z owijarką Goweil G5040 Kombi. Prasoowijarka RollBelt 150 CropCutter posiada podbieracz pięciorzędowy o szerokości 2,3 m z rolką przeciwwiatrową, zmienną komorę prasowania z 4 pasami bezszwowymi. Średnica bel wynosi od 90 do 150 cm, a rotor tnący posiada 15 noży, z których każdy zabezpieczony jest sprężyną. Prasoowijarka ta posiada również opuszczaną podłogę pod rotorem w przypadku zatoru materiału. Monitorowanie pracy odbywa się za pomocą kolorowego monitora IntelliView III. RollBelt 150 CropCutter posiada również automatyczne smarowanie łańcuchów.

Goweil G5040 Kombi

G5040 Kombi łączy prasę i owijarkę w jedno urządzenie i może być podłączany do wszystkich powszechnie stosowanych pras do bel okrągłych. Sprasowana bela jest „odbierana” bezpośrednio przez stołu owijarki i owinięta. Masywna i solidna budowa i obróbka ramy gwarantuje wyjątkowo długą trwałość prasoowijarki. Dzięki zwartej budowie jak również wąskiemu rozstawowi osi maszyna G5040 Kombi zapewnia wyjątkowo dobrą zwrotność i nie niszczy darniny. Niski punkt ciężkości zapewnia doskonałą przydatność do pracy na zboczu.

-Obsługa ręczna, którą posiada maszyna, jest szczególnie bardzo pomocna podczas konserwacji i prac serwisowych. Wszystkimi funkcjami można sterować bezpośrednio na maszynie. Operator może bez problemu w kabinie ciągnika pozostawić sterowanie programowe, na przykład podczas zmiany folii lub wymiany noża prasy – podkreśla Dawid Wieczorek z firmy Goweil.

W celu zapewnienia wysokich wydajności dziennych konieczny jest duży zapas folii. Na obydwu uchwytach folii maszyny G5040 Kombi można transportować ogółem do dziesięciu rolek folii. Przy pomocy hydraulicznego urządzenia przechylnego folie mogą być załadowane na odpowiednią wysokość roboczą lub zdjęte. W zależności od średnicy beli i liczby warstw folii można owinąć około 200 do 300 bel.

W systemie G5040 Kombi spadek beli jest niemożliwy, gdyż nie działają na nią siły odśrodkowe. Taśmy transportowe i cztery obrotowe krążki prowadzące belę gwarantują ciągły ruch posuwowy beli i przez to równomierne zachodzenie folii. Przy odkładaniu beli przesuwny stół owijarki opuszcza się do ziemi. Dzięki temu bele zrzucane są wyjątkowo delikatnie.

Podwójne ramię owijarki wyposażone jest w dwa napinacze folii 750 mm. Po trzy opatentowane wałki z tworzywa sztucznego zapewniają równomierne napinanie.

Ponadto wałki nie są wrażliwe na temperaturę. W ten sposób zaoszczędza się folię i gwarantuje mocno owinięte bele. Napinacze folii można regulować na wysokości. W ten sposób bele są zawsze owinięte wokół własnego środka. Przy pomocy systemu szybkiej wymiany puste rolki można wymieniać szybko i łatwo. Układ nadzorowania folii zatrzymuje bezzwłocznie cykl owijania przy braku lub zerwaniu folii.

Nierdzewny nóż gwarantuje czyste i precyzyjne cięcie folii. Jednocześnie folia ustalana jest przez dźwignik nożycowy. Tuż po rozpoczęciu owijania seryjne położenie pływające zapewnia łatwe luzowanie folii.

G5040 Kombi waży 5400 – 7700 kg, jego długość całkowita wynosi 6 915 – 7 785 mm, a szerokość całkowita to 2 990 mm, zaś wysokość całkowita wynosi 2300 – 3500 mm.

Prasoowijarka produkuje bele o średnicy do 2,00 m. Zapotrzebowanie na olej to od 60 l/min.

Ciągniki T4S

Ciągniki, które były wykorzystane podczas pokazów to głównie ciągniki serii T7. Na uwagę zasługuje jednak nowy ciągnik T4.75 S. Jest to wielozadaniowy ciągnik o mocy do 80 KM. Świetnie sprawdza się w mniejszych gospodarstwach jako ciągnik podstawowy, ale także w tych większych jako ciągnik pomocniczy. Ciągnik serii T4S daje najlepszy w swojej klasie komfort pracy głównie dzięki nowej 4-ro słupkowej kabinie, płaskiej podłodze i widoczności z kabiny do 316 stopni dookoła. Ciągniki serii T4S wyposażone są w przekładnie mechaniczną i powershuttler, otwierane okno dachowe, radio z bluetooth, max. udźwig tylnego podnośnika wynosi 3000 kg udźwigu na hakach, z dodatkowym siłownikiem wspomagającym. Opcjonalnie ramiona tylnego TUZ-a wyposażone w szybkosprzęgi (haki). Posiada również funkcję Lift-O-Matic w standardzie. Dzięki funkcji szybkiego podnoszenia i opuszczania narzędzi zyskujemy wygodę pracy i oszczędność czasu. Silnik spełnia normę emisji spalin Tier4A, posiada Common Rail, EGR + DOC, oraz zbiornik paliwa o pojemności 82 l. Ciągnik ma fabryczne przygotowanie pod ładowacz czołowy i posiada szeroki wybór kół (max rozmiar 480/70R30), wygodny i prosty w serwisowaniu i konserwacji. Wszystkie te cechy powodują, że ciągniki serii T4S to duża wszechstronność i wydajność.

Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Opr. Anna Arabska