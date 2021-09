Nowa linia ładowaczy zapowiedzią nowej wizji marki Steyr

Całkowicie nowa linia ładowaczy czołowych Steyr ‘S’ została opracowana wraz z nowym cyfrowym oprogramowaniem konfiguratora dla dealerów, aby umożliwić zakup „podczas jednej wizyty” u lokalnego dealera Steyr oraz wybór idealnej kombinacji ciągnika i ładowacza z uwzględnieniem specyficznych potrzeb klienta. Ulepszona specyfikacja i wsparcie klienta oznaczają, że nowy asortyment ma spełniać oczekiwania klientów odnośnie do produktów i usług marki Steyr.

Pełen zakres możliwości i specyfikacji

W nowej linii ładowaczy czołowych Steyr ‘S’ znalazło się 20 modeli w dwóch gamach. Otrzymały one specyfikację premium i są kompatybilne z gamą ciągników Steyr od modeli Kompakt S i Kompakt, poprzez serie Multi, Expert CVT i Profi, po modele Impuls CVT i Absolut CVT. Szeroki wybór narzędzi/osprzętu można zamówić bezpośrednio z ciągnikiem i ładowaczem czołowym.

Flagową serię T zaprojektowano z myślą o wymagających pracach związanych z przenoszeniem materiałów, a obejmuje ona 10 modeli o wysokości podnoszenia od 3,75 m do 4,70 m oraz udźwigu od 1 390 kg do 2 720 kg. Hydrauliczny system samopoziomowania posiada integralne siłowniki kompensacyjne połączone z hydraulicznymi siłownikami amortyzacji narzędzia, co zapewnia dużą precyzję i krótszy cykl pracy. Dodatkowo opcja Auto-Unload System synchronizuje funkcje otwierania chwytaka i opróżniania łyżki. Ponieważ przewody hydrauliczne są w całości poprowadzone wewnątrz ramy ładowacza czołowego i belki poprzecznej, są one dobrze chronione przed uszkodzeniami.

Z kolei seria ładowaczy czołowych U z mechanicznym samopoziomowaniem jest idealna do codziennej pracy jak zapewnia producent. Podobnie jak w modelach T przewody hydrauliczne zostały poprowadzone wewnątrz ramy. Maksymalna wysokość podnoszenia wynosi od 3,50 do 4,50 m, a maksymalny udźwig – od 1 210 do 2 230 kg.

Zarówno w serii T, jak i w serii U standardowo można znaleźć system amortyzatorów Shock Eliminator, który zapewnia komfort jazdy podczas transportu ładunków. Zaczepianie i odczepianie ramion ładowacza czołowego jest łatwe i szybkie dzięki automatycznemu systemowi Fitlock 2+ System.

Numeracja nowej gamy ładowaczy czołowych Steyr S jasno określa możliwości każdego modelu. Na przykład S4020T ma maksymalną wysokość podnoszenia wynoszącą 4 metry i udźwig 2 tony, a litera „T” oznacza specyfikację serii premium.

Fabrycznie montowany zestaw ładowacza jest wyposażony we wspólny wspornik i szybkozłącze Mach System multi do szybkiego podłączenia instalacji hydraulicznej i elektrycznej. Sterowanie ładowaczem czołowym odbywa się poprzez zawory hydrauliczne ciągnika i dżojstiki z obsługą trzecich i czwartych zaworów hydrauliki zewnętrznej. W celu zapewnienia lepszej stabilności znalazły się tu takie elementy jak solidna belka poprzeczna, a także zintegrowane osłony maski silnika.