Norma GAEC 7 jest już obowiązkowa 

Od 1 stycznia 2024 r. rolników obowiązuje przestrzeganie normy GAEC 7 – Zmianowanie i dywersyfikacja upraw na gruntach ornych.

Nowy obowiązek nałożony przez Wspólną Politykę Rolną został w polskim prawie określony w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie norm oraz szczegółowych warunków ich stosowania. Szczegółowo opisuje go artykuł 5 Rozporządzenia.

Przypominamy, że normy GAEC 7 muszą przestrzegać właściciele gospodarstw, w których grunty orne zajmują pow. 10 ha. Wówczas na tych gruntach uprawy muszą być prowadzone w taki sposób, aby na powierzchni co najmniej 40% gruntów ornych była prowadzona inna uprawa w plonie głównym niż uprawa prowadzona w tym plonie w roku poprzednim, natomiast na powierzchni wszystkich gruntów ornych taka sama uprawa w plonie głównym nie była prowadzona dłużej niż 3 lata.

W pewnych sytuacjach powyższe warunki uznaje się za spełnione (np. gdy po zbiorze uprawy w plonie głównym zostanie wprowadzony międzyplon ozimy utworzony przez wysiew co najmniej jednego gatunku roślin, który tworzy okrywę roślinną co najmniej od dnia 1 listopada danego roku do dnia 15 lutego kolejnego roku). Dlatego warto zapoznać się ze szczegółami, które można znaleźć na stronie ARiMR pod tym linkiem lub w przedmiotowym rozporządzeniu znajdującym się tutaj .