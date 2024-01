Niemcy: protestujący rolnicy paraliżują produkcję Volkswagena a minister Habeck wzywa do obrony demokracji

W Niemczech do godziny 15 trwały dziś masowe protesty rolników z całego kraju. Tysiące ciągników i pojazdów rolniczych blokowały autostrady i wjazdy do miast. W Dreźnie doszło do zamieszek, niemieckie władze federalne oskarżają protestujących o prawicowy ekstremizm.

O godzinie 11 konwój ponad 1000 ciągników o długości 20 kilometrów zablokował autostradę A63 w pobliżu Moguncji i Stralsundu. Kolejnych 250–300 ciągników jeździło drogą B41 w kierunku Bad Sobernheim. Jak poinformowała tamtejsza policja, inny konwój składający się z około 1000 pojazdów na krótko zablokował wyspę Rugię i przejechał przez Stralsund w Meklemburgii-Pomorzu Przednim. Masowe protesty trwały też w Kolonii, gdzie centrum miasta zablokowało 700 traktorów.

Przed godziną 12 protestujący rolnicy zablokowali dostęp do fabryki Volkswagena w Emden, wskutek czego produkcja została zatrzymana do wtorku.

Tygodnik Junge Freiheit cytuje wypowiedź rolnika Henninga Koopmanna z powiatu Aurich we Wschodniej Fryzji, który aby wziąć udział w proteście do Berlina jechał pięć godzin samochodem.„Ten rząd federalny nie jest zdolny do rządzenia. To sytuacja nie do utrzymania dla nas wszystkich, dlatego tu jestem” – powiedział Koopmann. „Rząd federalny stara się doprowadzić do zawarcia porozumienia Mercosur. Ma to na celu sprowadzenie tutaj taniego importu z zagranicy, zwłaszcza z Ameryki Południowej. A jak powstają te produkty?”

Federalny minister gospodarki Robert Habeck (Zieloni) wezwał do obrony demokracji w obliczu protestów rolników w całych Niemczech. „Każdy, kto chce podważyć demokrację, musi zostać pociągnięty do odpowiedzialności przy użyciu środków praworządności” – stwierdził minister gospodarki w nagraniu wideo, które zostało rozpowszechnione w sieciach społecznościowych. „Kiedy na traktorach wiszą szubienice, kiedy do domów prywatnych jadą konwoje traktorów, to granica została przekroczona” – powiedział Habeck. Wg ministra z partii Zielonych wśród Niemców “krążą nawoływania do fantazji o działalności wywrotowej, tworzą się grupy ekstremistyczne, otwarcie eksponuje się symbole etniczno-nacjonalistyczne”. Swoje przemówienie Habeck zakończył patetycznym wezwaniem do solidarności wszystkich Niemców: „Ta republika jest najlepszym państwem, jakie Niemcy kiedykolwiek miały. Musimy się w ich obronie postawić. Odwróćmy zagrożenie. Połączmy się. Okażmy solidarność i w tym sensie bądźmy patriotami.

Jak informuje JF, w Dreźnie doszło do zamieszek wywołanych przez “Wolnych Sasów”, którzy probowali przedrzeć się przez linię policji chroniącej saksońską Kancelarię Państwa. Wcześniej na Starym Mieście rozpoczął się duży marsz protestacyjny. Wśród około 10 000 uczestników znalazło się wielu spedytorów i rzemieślników. Były flagi Rzeszy, flagi Rosji, flagi NPD, tablice z napisami w stylu „problem jest w systemie”. Po drodze marsz protestacyjny przedarł się przez linię policyjną i kontynuował w kierunku Dresdner Neustadt. Na miejscu policja ponownie zatrzymała marsz protestacyjny. Ostatecznie „Wolni Sasi” zorganizowali wiec przed biurem, żądając zaprzestania polityki i oporu związanego z sygnalizacją świetlną.

Powodem demonstracji nie był protest rolników, który jest zaplanowany na środę, ale zorganizowany przez „Wolnych Sasów” „Dzień Oporu”.