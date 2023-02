“Niech sobie podnoszą ceny, ja wybieram mocznik importowany”

Dzisiaj poznaliśmy nowy cennik Agrochemu Puławy. Doszło do korekty cen w górę, jednak dotyczyła ona jedynie RSM-u. Podwyżka nie umknęła jednak uwadze internautów, a tytuł jest właśnie zaczerpnięty z ich komentarzy. Sprawdzamy zatem, ile kosztuje mocznik importowany.

Przypomnijmy więc, że cena nawozu Pulrea 46 z inhibitorem ureazy (innej formy rozsiewać zgodnie z przepisami nie można) wynosi obecnie wg cennika Agrochemu 2840 zł/t netto. Cena ta dotyczy wysyłek całosamochodowych (24 tony), a transport do 100 kilometrów jest bezpłatny.

A co znajdziemy w popularnych serwisach ogłoszeniowych? Co ciekawe, pomimo zakazu stosowania, a także gorszej efektywności ofert na mocznik 46% N “ze wschodu” bez inhibitora jest bez liku, a ceny zaczynają się już od 2390 zł netto za tonę. Za 2500 zł/t można znaleźć mocznik z transportem gratis na terenie całej Polski, jednak podane ceny dotyczą raczej ilości hurtowych, zaś ceny mniejszych ilości zaczynają się od ok. 2900 zł netto. Za mocznik importowanu z inhibitorem trzeba już zapłacić o ok. 200 zł/t więcej.

Najtańsza oferta saletry 34% jaką znaleźliśmy opiewała na 2350 zł/t.

Pomimo że rosyjskie nawozy nie są objęte sankcjami, na próżno w Polsce szukać tańszych nawozów z Rosji; produkty chociażby PhosAgro niemal zniknęły z naszego rynku.

A czy Wy drodzy czytelnicy zaopatrujecie się w nawozy krajowe lub europejskie, czy korzystacie z produktów importowanych “ze wschodu”?

