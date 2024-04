Znaczny spadek cen większości nawozów. Wyjątkiem sól potasowa. Ceny nawozów 05.04.2024

Warunki pogodowe oraz terminy zabiegów agrotechnicznych w pełni rozpoczęły sezon wiosennych prac polowych. W punktach sprzedaży zostały wzmożone zakupy środków do produkcji, w tym nawozów mineralnych. Jak kształtują się ceny nawozów w pierwszym tygodniu kwietnia?

Nakłady finansowe związane z zakupem nawozów granulowanych od początku roku stopniowo ulegają zmniejszeniu. Od stycznia ceny w kraju zostały obniżone średnio o 9% (azotowe), 4% (wieloskładnikowe), 2% (potasowe) oraz 4,5% (fosforowe).

Aktualizacja cennika Agrochemu Puławy

Oficjalny dystrybutor nawozów produkcji Grupy Azoty, Agrochem Puławy, wprowadził aktualizację cen nawozów mineralnych. Sprzedawca zdecydował się na znaczne obniżki większości oferowanych produktów. Saletry Pulan są tańsze o 221,40 zł/t., a polifoski o 108 zł/t. Największy spadek ceny dotyczy nawozu fosforowego Super Fos Dar 40, aż 432 zł/t, następnie Amofoski 5-10-25, którą można nabyć za 2327,40zł/t brutto (taniej o 324 zł/t). Także w cenach nawozów azotowych widzimy znaczne różnice: RSM 32, RSM 30 oraz RSM 28 są tańsze o blisko 200 zł/t, a RSM 26+S o 313 zł/t. Za mocznik pulrea +INu można aktualnie zapłacić o 145,80 zł/t mniej niż w ubiegłym miesiącu.

Ceny gazu

Kontrakty terminowe na gaz ziemny UE Holenderski TTF na koniec tygodnia utrzymują się średnio na poziomie 26,5 euro/MWh. Niska cena surowca do produkcji jest jednym z czynników przemawiających za obniżką cen nawozów azotowych. Dla przypomnienia w III kwartale 2022 roku mieliśmy do czynienia z rekordowym wzrostem ceny gazu do poziomu 340 euro/MWh. Obecnie, znaczny spadek ceny surowca nie jest proporcjonalny do obniżek cen nawozów mineralnych.

Poniżej przedstawiamy aktualne średnie ceny detaliczne nawozów mineralnych z kilkunastu punktów sprzedaży wraz z porównaniem t/t (opakowania BB):

Nawóz Cena brutto (zł/t) Zaksan 33,5 1819,05 Spadek ceny -34,45 zł/t Saletrosan 26 plus 1725,25 Spadek ceny -107,75 zł/t Saletrosan 30 1848,45 Spadek ceny -39,15 zł/t Saletrzak 27 Standard Plus 1545 Bez zmian ANVISTAR 34 N 1887,60 Spadek ceny -43,40 zł/t Salmag 1534,40 Spadek ceny -22,60 zł/t Canwil* 1638,70 Bez zmian RSM 32 1578,70 Spadek ceny -28,30 zł/t RSM 30* 1468 Spadek ceny -100 zł/t RSM 28 1466,50 Spadek ceny -37,50 zł/t RSM 26N+3S* 1361,30 Pulan 34,4 1799 Spadek ceny -30,80 zł/t Mocznik Pulrea NBPT 2180,9 Spadek ceny -26,10 zł/t Amofoska 4-12-12* 3130,36 Amofoska 4-12-20* 3394,80 Amofoska 4-10-22 corn* 3702,06 Polifoska 5* 2819,80 Polifoska 6 3137,40 Spadek ceny -63,60 zł/t Polifoska 7 Brak dostępności Polifoska 8 3232,30 Spadek ceny -34,70 zł/t Amofoska 5-10-25 2524,50* Spadek ceny -162 zł/t Korn-Kali 1807 Spadek ceny -14 zł/t Sól Potasowa 2228,40 Wzrost ceny +64,80 zł/t Fosforan amonu DAP 18-46 3281,60 Spadek ceny -69,40 zł/t Polidap 18-46 Brak dostępności Super Fos Dar 3086,50 Spadek ceny -61,60 zł/t

*Ograniczona dostępność