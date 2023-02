Od 25 lutego będzie obowiązywał nowy cennik Agrochemu Puławy. Po ile nawozy u progu sezonu?

Oficjalny dystrybutor nawozów Grupy Azoty po raz kolejny w tym miesiącu zaktualizował cennik nawozów. I po raz kolejny mamy do czynienia z korektą w górę.

W cenniku opublikowanym 17 lutego skorygowana w górę została cena nawozu Pulrea + INu o 100 zł/t do 2840 zł/t. Tym razem podwyżki dotknęły RSM-u; RSM 32 zdrożał z 2475 do 2535 zł/t, RSM 30 zdrożał z 2365 do 2425 zł/t, zaś RSM 28 z 2260 do 2320 zł/t. Cena RSM-u 26 + 3% S wzrosła z 2105 do 2165 zł/t.

Ceny pozostałych nawozów azotowych pozostały bez zmian.

Bez zmian pozostał cennik nawozów wieloskładnikowych, który obowiązuje już od 21 grudnia 2022 roku: