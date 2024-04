Ceny niektórych nawozów znów mocno w dół. Ceny nawozów 13.04.2024

Długo oczekiwane obniżki cen nawozów stały się rzeczywistością. Rolnicy, którzy dotąd z zakupami się wstrzymywali, mogą uznać swoją decyzję za trafioną. Nie jest to powrót do cen z 2021 roku, ale w obecnej sytuacji rynkowej, każda oszczędność dla poprawy opłacalności produkcji jest istotna. Czy w najbliższym czasie możemy się spodziewać dalszych spadków cen nawozów mineralnych?

Grupa Azoty – wolumen produkcji za marzec

Grupa Azoty opublikowała szacunkowe wolumeny produkcji nawozów mineralnych za marzec 2024 roku. W segmencie agro, produkcja nawozów azotowych względem lutego wzrosła o 40 tys. ton, do 292 tys. ton. Z kolei w odniesieniu do marca ubiegłego roku, to o 81 tys. ton więcej. W segmencie nawozów specjalistycznych również został odnotowany wzrost produkcji, z poziomu 26 tys. ton w lutym, do 32 tys. ton w marcu.