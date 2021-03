New Holland zaprasza na cyfrowe targi rolnicze

Cyfrowe targi odbędą się w dniach od 9 do 18 kwietnia 2021 r. Podczas tego

10-dniowego wydarzenia rolnicy oraz szersza publiczność będą mogli eksplorować świat New Holland oraz „spotykać się” ze specjalistami naszej branży.



Jak informuje New Holland, targi Youniverse to o wiele więcej niż transmitowane na żywo

wydarzenie czy salon wystawowy – targi Youniverse będą interaktywnym wydarzeniem

informacyjno-rozrywkowym.

– Proponowanie nowych sposobów komunikacji z naszymi odbiorcami jest kluczowe, zwłaszcza w czasach, gdy doświadczenie użytkownika ma coraz większe znaczenie, a możliwości spotkania się z naszymi Klientami zostały znacznie zredukowane przez lockdowny, ograniczenia w podróżowaniu oraz odwołanie rolniczych targów wystawienniczych. Wydarzenie Youniverse to niezwykły, nowy sposób

łączności z naszymi Klientami, pozwalający im dołączyć do naszego wirtualnego świata marki New Holland, w którym mogą wchodzić w interakcję z naszymi produktami oraz „spotykać się” z naszymi ekspertami – stwierdził Sean Lennon, wiceprezes w New Holland.

Zanurzenie w świat New Holland

Uczestnicy będą mogli wchodzić w interakcje z wybranymi produktami w scenerii

przedstawiającej gospodarstwo rolne, uzyskując dostęp do szerokiego wachlarza

multimedialnych treści, symulacji 3D oraz kompletnych szczegółów maszyn. Pozostałe produkty będą prezentowane w dedykowanej strefie wystawienniczej w wirtualnym świecie Youniverse naszej marki, w której zapewniony będzie kompletny dostęp do informacji.

Produkty dostępne w interaktywnym środowisku gospodarstwa rolnego obejmować będą ponad 20 maszyn oraz największe nowości marki New Holland: prasę Big Baler 1290, kombajn CH7.70 Crossover Harvesting™, ciągnik T6.160 Dynamic CommandTM, najnowsze ładowarki kołowe W170D oraz nową gamę maszyn towarzyszących.

W tej strefie znajdować się będą także: kombajn CR10.90 Revelation, ciągnik

T7.315 Heavy-Duty oraz zasilany metanem ciągnik T6.180, które dołączą do świata marki

New Holland w dalszej części roku.

Transmisję na żywo z Carlo Lambro, prezydentem marki odbędzie się 12 kwietnia o godzinie 9:00 czasu środkowoeuropejskiego. Marka New Holland transmitować

będzie wydarzenie prowadzone na żywo na dedykowanym kanale online Youniverse TV.

Spotkanie poprowadzą Carlo Lambro oraz brytyjska prezenterka telewizyjna, Nicki Shields. Otworzą oni targi, przedstawią nowości marki oraz omówią najnowsze produkty.

Interesujące treści od ekspertów z branży

Goście cyfrowych targów Youniverse będą również mieli możliwość „spotkania się”

z ekspertami branży oraz udziału w interesujących webinarach. Unikalne wywiady oraz kluczowe przemówienia transmitowane będą na kanale Youniverse TV. Będą one obejmowały treści od ekspertów firmy, wiodących instytucji rolniczych, takich jak CEMA (europejskie stowarzyszenie reprezentujące przemysł maszyn rolniczych w Europie), DLG (Niemieckie Towarzystwo Rolnicze) oraz przedstawicieli sektora rolno-spożywczego.

Łatwy dostęp zarówno za pośrednictwem interaktywnej strony internetowej, jak i urządzeń

mobilnych sprawi, że uczestnicy targów Youniverse będą mogli pozostać w kontakcie

podtrzymując i poszerzając swoje grono znajomych. Bezpłatna rejestracja na targi Youniverse rozpocznie się 9 kwietnia 2021 r. na stronie https://youniverse.cnhindustrial.com/.