New Holland wprowadza nowe funkcjonalności w aplikacji My New Holland

Marka New Holland wprowadza nowe funkcjonalności aplikacji My New Holland dla systemów iOS oraz Android.

Ja tłumaczą przedstawiciele firmy, w pamięci aplikacji znajdują się dane wrażliwe klientów, dlatego firma dokłada wszelkich starań, by osobom nieupoważnionym uniemożliwić dostęp do tych informacji. Dlatego też w ostatnich dniach dokonana została aktualizacja, która pozwala na dostęp do aplikacji za pomocą czytnika linii papilarnych oraz rozpoznawania rysów twarzy.

Wprowadzony na rynek w 2010 r. My New Holland ewoluował przez lata, dodając nowe funkcje i zwiększając stopień integracji z różnymi zasobami internetowymi New Holland. Dziś oferuje dostęp do wsparcia serwisowego dla wybranych modeli maszyn, jeden punkt dostępu do świata informacji i usług, które pomogą klientom zmaksymalizować wydajność sprzętu i nigdy nie przegapią specjalnej oferty dedykowanej dla maszyn New Holland w jego gospodarstwie.

Portal oraz aplikacja My New Holland (https://my.newholland.com/poland/pl-pl) stanowią doskonałe wsparcie klientów w ich codziennej pracy. Klienci muszą jedynie zarejestrować się w bardzo prostym procesie, aby uzyskać dostęp z dowolnego urządzenia mobilnego lub komputera stacjonarnego do świata usług cyfrowych, które zwiększą ich skuteczność w prowadzeniu firmy. Nowy, przejrzysty i intuicyjny układ, wraz z łatwą nawigacją, zapewniają bezproblemowy dostępnych do usług oferowanych za pośrednictwem portalu.

Korzystanie zarówno z portalu jak i aplikacji jest całkowicie bezpłatne.