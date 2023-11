New Holland CR 11 – największy kombajn jest lepszy z natury (video)

Na tegorocznej wystawie Agritechnica w Hanowerze swoją światową premierę miał CR 11 – największy kombajn New Hollanda. Wzbudzał ogromne zainteresowanie zwiedzających, bo nie dosyć, że szokował wyglądem, to jeszcze możliwościami przewyższa dotychczasowego rekordzistę wydajności koszenia CR 10.90.

Wśród zwiedzających wystawę w Hanowerze rolników i miłośników rolnictwa rodziło się pytanie: czy nowy CR 11 pobije kolejne rekordy swojego poprzednika, wpisując się do księgi rekordów Guinnessa? Jest tego pewien Łukasz Chęciński, który odkrył przed nami ułamek możliwości technicznych największego kombajnu New Holland.

New Holland CR 11 to całkowicie nowa konstrukcja, którą z poprzednikiem łączy jedynie dwurotorowa technika omłotu. Zastosowany w nim specjalny system zapobiegania zapychaniu się kombajnu pozwala na szybki i bezproblemowy zbiór, z jednoczesną gigantyczną wydajnością. Zbiornik ziarna o rekordowej wielkości 20 tysięcy litrów można błyskawicznie opróżnić z szybkością 210 litrów na sekundę, co jest kolejnym rekordem tego kombajnu.

Tego przyszłego rekordzistę napędza silnik o mocy 775 KM (kolejny rekord), a mechanizmy niemal całkowicie pozbawione zostały napędu łańcuchowego, co ma się przyczynić do podniesienia ich niezawodności. Zanim New Holland CR 11 wjedzie na pola po nowe rekordy koszenia, minie jeszcze kilka miesięcy, ale już nie możemy się ich doczekać.