Nawet pół miliona złotych od ARiMR – ruszył nabór wniosków 

Jak informuje ARiMR, od dziś (3 stycznia) można wnioskować o dofinansowanie inwestycji w małe przetwórstwo i handel żywnością przetworzoną w gospodarstwie. Nabór wniosków będzie trwał do 5 lutego.

Dofinansowanie przysługuje rolnikom i ich małżonkom (a także rybakom), którzy prowadzą lub rozpoczynają działalność, podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników lub otrzymują płatności bezpośrednie, a także mają nadany numer identyfikacyjny w ewidencji producentów.

Pieniądze można przeznaczyć m.in. na budowę czy remont infrastruktury i urządzeń służących przetwarzaniu produktów, ich przechowywaniu, przygotowywaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu, a także zakup nowych maszyn, terminali płatniczych, domen internetowych czy środków transportu służących do wykonywania działalności.

Minimalna wielkość dofinansowania jednego przedsięwzięcia to 20 tys. zł, a limit pomocy to 500 tys. zł. Standardowo pieniądze będą wypłacane w formie refundacji 60 procent (lub 70% dla młodych rolników oraz 50% dla rybaków) kosztów kwalifikowalnych. Warto wiedzieć, że na etapie składania wniosku można się ubiegać o przyznanie 50-proc. zaliczki.

Nabór wniosków prowadzony jest wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.