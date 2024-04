Włośnica sina. Chwasty bez tajemnic – najważniejsze cechy, występowanie, szkodliwość, ciekawostki

Włośnica sina jest gatunkiem wskaźnikowym gleb suchych, bardzo ciepłych, szybko się nagrzewających. Zachwaszcza głównie, kukurydzę, słonecznik, soję, ziemniaki, rzadziej buraki, zboża jare, proso, lucernę.

Włośnica sina Setaria pumila (syn. glauca), ang.: yellow foxtail, potocznie: dziki ber, szczecica, włosica, brzyca. Rodzina: Poaceae (wiechlinowate). Roślina roczna, jara. Wschodzi od późnej wiosny do jesieni. Kwitnie od lipca do września. Rośnie na wysokość 10-50(130) cm. Rozmnaża się z ziarniaków. Produktywność jednej rośliny to 400 do 800 ziarniaków, które zachowują żywotność 10 do 15 lat.

Występowanie i szkodliwość

Zachwaszcza głównie, kukurydzę, słonecznik, soję, ziemniaki, rzadziej buraki, zboża jare, proso, lucernę. Masowo występuje na ścierniskach, ugorach i odłogach.

Ekonomiczny próg szkodliwości tego gatunku w większości roślin uprawnych, wynosi 6 roślin na 1 m2.

Czy wiesz, że

Włośnica sina jest gatunkiem wybitnie ciepłolubnym, kiełkują dopiero w momencie, gdy gleba ogrzeje się do temperatury min. 15-20°C. Włośnica sina jest gatunkiem wskaźnikowym gleb suchych, bardzo ciepłych, szybko się nagrzewających. Ścięte źdźbło włośnicy sinej, umieszczone na wilgotnym podłożu, bardzo szybko się ukorzenia.