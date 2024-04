Chciał kupić ciągnik, stracił 46 tys. złotych

Tym razem ofiarą oszustwa padł 42-letni mieszkaniec gminy Radzyń Podlaski, który chciał kupić ciągnik Massey Ferguson umieszczony w ogłoszeniu internetowym. Po przelaniu pieniędzy na konto, kontakt z rzekomym sprzedawcą się urwał.

– Po nawiązaniu kontaktu ze sprzedającym potencjalny nabywca otrzymał informację, że obecnie ciągnik znajduje się w Szwecji i jeśli 42-latek jest zainteresowany jego zakupem to po wpłaceniu pieniędzy zostanie on sprowadzony z zagranicy i dostarczony do nabywcy. Sprzedający dodatkowo zapewniał, że płatność jest bezpieczna z uwagi na fakt, iż wpłacone pieniądze są blokowane do czasu potwierdzenia przez kupującego otrzymania zamówionego ciągnika – informuje KPP w Radzyniu Podlaskim.

Mężczyzna wpłacił 46 tys. zł sprzedawcy i, jak nietrudno się domyślić, ciągnik nie trafił do kupującego.

Policja przestrzega przed tego typu zakupami. Jak uchronić się przed oszustwem? O tym więcej pisaliśmy tutaj: Oszustw “na maszyny rolnicze” coraz więcej. Jak działają przestępcy i jak nie dać się nabrać?