Na wstrzymaniu promocji mięsa w Europie skorzystają tylko międzynarodowe korporacje

Według największych unijnych organizacji rolniczych Komisja Europejska w ramach przyszłej polityki promocji musi wspierać wszystkie rodzaje produkcji rolnej, nie wyłączając takich produktów jak mięso i wino.

– Unijna polityka promocji okazała się świetnym narzędziem popularyzacji unijnych produktów rolnych na szczeblu krajowym, europejskim i międzynarodowym. Niewiele osób zdaje sobie sprawę z tego, że nasz parmezan, camembert, kiełbaski, szynki i wina (będące częścią spuścizny kulinarnej UE) są znane na całym świecie po części dzięki tej polityce. Jeśli wsparcie dla pewnych produktów jak mięso czy wino zostanie wstrzymane, skorzystają na tym jedynie wielkie firmy ponadnarodowe, będące w stanie prowadzić marketing na skalę globalną i utrzymać swój udział na rynku eksportowym. Z drugiej strony, jaki sygnał wysyła to do naszych hodowców i winiarzy, którzy niestrudzenie i w milczeniu pracują na rzecz poprawy zrównoważoności swoich gospodarstw? Jest to polityczne pozerstwo, które wywrze szkodliwe i odwrotne od zamierzonych skutki w terenie – mówi Jerzy Wierzbicki, przewodniczący grupy roboczej „Promocja” Copa-Cogeca.

Taki sam wydźwięk ma pismo podpisane przez ponad 64 posłów do Parlamentu Europejskiego, którzy wzywają do wsparcia wszystkich rodzajów produkcji rolnej. Zdaniem inicjatorski tego pisma posłanki do PE Irene Tolleret nie zmienia się sprawdzonych polityk, a unijna polityka promocji dowiodła swojej wartości.

– Nasi rolnicy zmagają się ze skutkami Covid-19, brexitu i sankcji USA – musimy ich wspierać, utrzymując budżet na promocję i nie wykluczając żadnych produktów, uwydatniając przede wszystkim oznaczenia geograficzne – podkreśla Tolleret.

Podejście to popiera nie tylko Copa-Cogeca lecz również najważniejsze organizacje reprezentujące producentów rolnych.

– Konsumenci i producenci nie mogą dać się ogłupić – gra toczy się o przyszłości naszych systemów żywnościowych. Czy zaniedbamy część naszego kulinarnego dziedzictwa, kształtowanego przez wiele pokoleń rolników, wybierając syntetyczną żywność? Każdy ma prawo do własnej wizji i opinii, ale jedno jest pewne – jeśli utracimy nasze umiejętności i gospodarstwa, to bardzo trudno będzie je odbudować – podsumowuje Jean-Baptiste Bouche, dyrektor ds. komunikacji Copa-Cogeca.